Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» – что уже известно: дата выхода, актеры, сюжет, новый герой
Первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» официально завершился. Всего там было показано восемь серий. Напоминаем: это рекордный по стоимости сериал за всю историю. Общие затраты Amazon только на первый сезон (производство и права) оцениваются примерно в 700 миллионов евро. Съемки второго сезона начались в Великобритании в октябре 2022 года.
Дата выхода второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Когда выйдет второй сезон «Колец власти» – есть временной промежуток от создателей. Они рассказывают о второй половине 2024 года. Шоураннер Патрик Маккей объяснял: сейчас съемки идут быстрее, чем в первом сезоне. Там только сам съемочный процесс растянулся на 18 месяцев – повлияла пандемия коронавируса. Из-за нее возникали паузы в производстве нового сериала.
Screen Rant пишет, что время релиза второго сезона «Колец власти» может сдвинуться в любую сторону. Amazon ускоряет производство, но готовится к детальной проработке каждого сезона. Из-за вложенных средств разработчики жертвуют временем. Поэтому зрителям можно ожидать паузу в несколько лет. Или хотя бы в два года – в 2023-м второго сезона почти точно не будет.
Где смотреть второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Amazon Prime и дальше продолжит показывать «Кольца власти». Напоминаем: в России работа этого сервиса теперь ограничена. В марте 2022 года стриминговый сервис Amazon Prime Video прекратил работу внутри страны – доступ к фильмам и сериалам для россиян там был закрыт. Поэтому пользователи из России не могли легально смотреть сериал «Кольца власти».
Ситуация с доступом к Amazon Prime Video за несколько лет может измениться. Российские стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры не показывают сериал «Властелин колец: Кольца власти», но в библиотеках некоторых из них по-прежнему можно найти качественные версии фильмов «Властелин колец». Напоминаем: фильмами и сериалом занимались разные люди.
Главные события первого сезона «Колец власти» – в его трейлере:
Актеры второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Официально создатели не анонсировали актерский кастинг на второй сезон. Ожидается, что многие актеры из первых серий продолжат работу над «Кольцами власти». Сохраняется общий принцип подготовки: многие держали в секрете свое участие в проекте Amazon перед первым сезоном. Всего в его съемках тогда были задействованы сразу 99 актеров. Весь список – тут.
Мы отдельно упоминали тех актеров, которых обязательно стоит запомнить в «Кольцах власти». Это Роберт Арамайо (Элронд), Морфидд Кларк (Галадриэль), Исмаэль Крус Кордова (Арондир) и другие. Расширенный список можно найти по ссылке. В сериале заявлено 22 центральных персонажа. В разных частях мира одновременно раскрываются истории людей, эльфов и гномов.
Сюжет второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
«Кольца власти» охватывают события Второй Эпохи Средиземья. Этот временной промежуток сохранится во всех последующих сезонах – действие происходит до событий трилогии фильмов «Властелин колец». Esquire напоминал о четырех заявленных ключевых направлениях в сюжете: восхождение Саурона, создание колец, падение Нуменора, последний союз людей и эльфов.
Все это подробно описывается в книге Толкина «Сильмариллион». «Кольца власти» во многом опираются на книжную версию событий, но в деталях могут от нее отходить. Dexerto рассказывал, что во втором сезоне «Колец власти» точно не будет проблем с материалом. Но конкретных сюжетных деталей пока нет – на это повлияло начало съемок до выхода финала первого сезона.
Детали и факты вокруг второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
• Главное: он точно не будет последним. Создатели запланировали 50 часов экранного времени и говорили о пяти сезонах «Колец власти». Для каждого нового сезона требуется только отдельное подтверждение от Amazon Prime. Концепция «Колец власти» может поменяться, если по каким-то причинам следующие сезоны провалятся в прокате. Пока они бьют просмотровые рекорды.
• Amazon заранее назвал «Кольца власти» своей главной премьерой. Число зрителей на первых сериях в момент их выхода – 25 миллионов. Сотрудники рассказывают о 100 миллионах человек, которые посмотрели «Кольца власти» на Amazon Prime. Там проект выходит эксклюзивно. О приближении к этой цифре говорилось еще до появления финальной серии первого сезона.
• Для второго сезона создатели поменяли съемочную площадку. Напоминаем: Новая Зеландия – культовое место для истории «Властелина колец» (об этом – тут). Там снимался и первый сезон «Колец власти». Теперь разработчики перенесли съемки в Великобританию. Так сокращаются затраты, но продюсерская компания Bray Studios открывает там специальный центр мультишоу.
• В «Кольцах власти» изначально заявлено много персонажей. В отдельных деталях по их раскрытию сериал отходит от книжной истории, но основа сохраняется по версии Толкина. Уже известно, что в следующем сезоне появится важный герой Кирдан. Это старейший и мудрый эльф, который способен противостоять Саурону. Толкин отводил ему первостепенную роль в книгах.
• TV Guide писал о втором сезоне «Колец власти» на основе интервью шоураннеров. Известно, что там запланировано такое же количество эпизодов – восемь. Сам сезон планируется масштабнее: будет массовая битва, появятся культовые локации, учитываются недостатки первого релиза. В ранних комментариях создатели делали акцент на описание Британских островов у Толкина.
• У второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» пока даже нет трейлера и актуальных кадров со съемок. На ближайшее время сохранится атмосфера секретности. Во время подготовки первого сезона некоторые актеры даже не знали подробности по финалу – смотрели сериал вместе со зрителями. Зато шоураннеры уже детально планируют все кадры из будущего.