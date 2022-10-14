Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» – что уже известно: дата выхода, актеры, сюжет, новый герой

Дата выхода второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Когда выйдет второй сезон «Колец власти» – есть временной промежуток от создателей. Они рассказывают о второй половине 2024 года. Шоураннер Патрик Маккей объяснял: сейчас съемки идут быстрее, чем в первом сезоне. Там только сам съемочный процесс растянулся на 18 месяцев – повлияла пандемия коронавируса. Из-за нее возникали паузы в производстве нового сериала.

Screen Rant пишет, что время релиза второго сезона «Колец власти» может сдвинуться в любую сторону. Amazon ускоряет производство, но готовится к детальной проработке каждого сезона. Из-за вложенных средств разработчики жертвуют временем. Поэтому зрителям можно ожидать паузу в несколько лет. Или хотя бы в два года – в 2023-м второго сезона почти точно не будет.