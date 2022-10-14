25 фактов о сериале «Властелин колец: Кольца власти»: куда вложены деньги, почему так много негатива, как выстроен сюжет

Сериал «Кольца власти» – в отдельных историях и фактах: кто снимался, какие скандалы, загадки вокруг производства

1. Действие в сериале «Властелин колец: Кольца власти» происходит за тысячу лет (Вторая эпоха) до событий трилогии фильмов. Поэтому события и многие герои пересекаются только через книги Толкина.

2. Режиссер фильмов «Властелин колец» Питер Джексон рассказывал, что создатели «Колец власти» обещали показать ему сценарий и взять советы. Но после этого так и не позвонили.

3. Шарлотта Брандстром, Уэйн Йип и Хуан Антонио Байона – режиссеры «Колец власти». Брандстром ранее участвовала в производстве «Ведьмака». Она стала там одним из восьми режиссеров.

4. Джей Ди Пейн и Патрик Маккей – шоураннеры «Колец власти». Они работали над проектом около пяти лет. На разных этапах создания им помогала съемочная группа из 1300 человек.

5. Amazon официально не говорит о бюджете, но источники оценивают потенциальные затраты на сериал в миллиард долларов. Большинство средств ушло именно на первый сезон «Колец власти».