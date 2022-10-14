25 фактов о сериале «Властелин колец: Кольца власти»: куда вложены деньги, почему так много негатива, как выстроен сюжет
«Властелин колец: Кольца власти» – самый дорогой сериал в истории. В производство первого сезона было вложено 465 миллионов долларов. Примерно 250 миллионов ушло на покупку прав, поэтому общий бюджет оценивается в 715 миллионов. Первый сезон «Колец власти» включал восемь серий. Проект эксклюзивно выходил на Amazon Prime. Съемки второго сезона стартовали.
Сериал «Кольца власти» – в отдельных историях и фактах: кто снимался, какие скандалы, загадки вокруг производства
1. Действие в сериале «Властелин колец: Кольца власти» происходит за тысячу лет (Вторая эпоха) до событий трилогии фильмов. Поэтому события и многие герои пересекаются только через книги Толкина.
2. Режиссер фильмов «Властелин колец» Питер Джексон рассказывал, что создатели «Колец власти» обещали показать ему сценарий и взять советы. Но после этого так и не позвонили.
3. Шарлотта Брандстром, Уэйн Йип и Хуан Антонио Байона – режиссеры «Колец власти». Брандстром ранее участвовала в производстве «Ведьмака». Она стала там одним из восьми режиссеров.
4. Джей Ди Пейн и Патрик Маккей – шоураннеры «Колец власти». Они работали над проектом около пяти лет. На разных этапах создания им помогала съемочная группа из 1300 человек.
5. Amazon официально не говорит о бюджете, но источники оценивают потенциальные затраты на сериал в миллиард долларов. Большинство средств ушло именно на первый сезон «Колец власти».
6. Исполнительный директор Amazon Дженнифер Салке объясняла, что огромный бюджет сериала в основном потрачен на инфраструктуру и создание сериального мира. Все создавалось для будущего.
7. Всего в сериале задействованы 99 актеров. Кого надо запомнить: Роберт Арамайо (Элронд), Морфидд Кларк (Галадриэль), Исмаэль Крус Кордова (Арондир). Полный список основных актеров – тут.
8. После первых серий «Колец власти» на впечатление зрителей повлиял скандал с IMDb. Люди обвиняли сервис в цензуре отзывов и связях с Amazon. Якобы весь негатив оттуда удалялся (об этом – тут).
9. Оценки «Колец власти» у критиков и зрителей кардинально сейчас различаются. Берем за основу сайт Rotten Tomatoes. Критики выставили сериалу 85% положительных отзывов, аудитория – 38%.
10. «Кольца власти» сейчас имеют оценку 5,7 на «Кинопоиске». Она составлена на основе 36 тысяч отзывов. Результат на IMDb (влияет Amazon) – 6,9. Там есть более 200 тысяч реакций от зрителей.
11. В «Кольцах власти» продвигались идеи многообразия. Это привело к отходу от книжных образов персонажей и расистским скандалам. На претензии зрителей жаловались актеры: «Фантастический мир не может быть только белым».
12. Целью «Колец власти» не было повторение успеха фильмов. Сериал по-новому исследует Средиземье и по-своему подходит к раскрытию истории. Используются современные технологии, поэтому мир такой красивый.
13. Сюжет «Колец власти» выстроен на основе внутренних загадок. Например, зрители семь серий думали над настоящим обликом Саурона – за кем скрывается главный злодей этого мира. Было много версий.
14. По фильмам мы давно знаем о главном кольце. Но малые кольца распределены между людьми, гномами и эльфами. Полная история появления всех колец раскрывается в сериале. Это продолжится и дальше.
15. Съемки «Колец власти» проходили 18 месяцев. Многие актеры скрывали свое участие в проекте. Некоторые из них даже до последнего не знали, чем завершится первый сезон сериала, хотя читали сценарные отрывки.
16. Разработчики «Колец власти» нацелены на битвы и схватки. Из-за этого актриса Назанин Бониади прошла месяцы каскадерской подготовки. Некоторые актеры ежедневно накладывали грим около двух часов.
17. Актеры больше всего беспокоились из-за расизма, когда снимались в «Кольцах власти». Даже обсуждали это вместе. Все сомнения ушли в момент выхода сериала и 25-миллионых просмотров у первых серий.
18. «Кольца власти» стартовали с двух серий – это позволило разделить финалы с сериалом HBO Max «Дом дракона». Позже в потоковом вещании «Кольца власти» обогнали его по просмотрам.
19. Оба сериала отличаются по задумке. «Дом дракона» – драма, выстроенная вокруг семейной истории. «Кольца власти» больше напоминают «Игру престолов» из-за многообразного мира.
20. Есть и интонационные отличия в раскрытии двух миров. В «Кольцах власти» больше внимания уделено масштабности и природе взаимоотношений. Там показано больше интриг между фракциями.
21. Российские онлайн-платформы и кинотеатры не показывали «Кольца власти». Amazon Prime Video не работает для пользователей из России с марта. Это повлияло на общее число зрителей.
22. Задумка создателей: общее экранное время «Колец власти» составит 50 часов. Они планируют растянуть сериал на пять сезонов. Для каждого нового потребуется договоренность с Amazon.
23. Amazon продвигал «Кольца власти» через видео и даже на мероприятии TwitchCon. Блогеры, стримеры и другие гости могли перенестись в атмосферу Средиземья – погулять там через виртуальную реальность.
24. Фиона Эппл (три раза брала «Грэмми») создала новую песню специально для финальной серии «Колец власти». Название – Where the Shadows Lie. Она вдохновлялась стихами Толкина.
25. Второй сезон «Колец власти» выйдет не ранее 2024 года. Его съемки только стартовали в октябре 2022-го. Создатели ставят вторую половину 2024-го – верхней границей по его выпуску.
Что еще надо знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти»
• Люди изначально негативно восприняли сериал – это было видно уже по реакции на трейлеры. Позже претензии сместились от глобальных к отдельным моментам (внешний вид персонажей, слабость диалогов). Хорошего в «Кольцах власти» неожиданно нашлось достаточно. Один из положительных моментов – раскрытие психологии взаимоотношений людей и эльфов.
• Первый сезон «Колец власти» выделялся деталями персонажей. Создатели уделили внимание даже бороде у гномов (она была не у всех). Героев оказалось так много, что без внимательного просмотра в них легко запутаться. Несколько отдельных историй из разных уголков мира постепенно пересекаются в единую историю. Такая концепция сохранится и в дальнейшем.
• Основу по персонажам составили харфуты (подробно о них – тут). Они работают и веселятся – этим похожи на хоббитов. Но одновременно затрагивается и тяжелая история их жизни. Харфуты всегда перемещаются по миру и ищут свой настоящий дом. Отстающие могут попасть в беду и умереть – возвращаться за ними и спасать от проблем во время миграции никто не будет.
• «Кольца власти» медленно разгонялись. Так они опять же напомнили «Игру престолов» – сравнений между построением этих совершенно разных проектов сейчас много. Первые серии были нацелены на знакомство с персонажами и практически не двигали сюжет. Зато в дальнейшем – яркие битвы, раскрытие психологии героев и разгадки сюжетных вопросов.
• Первый сезон «Колец власти» стоило смотреть с поправкой на глобальное направление проекта. Перед создателями не стояла задача по сиюминутному успеху. Поэтому съемки второго сезона «Колец власти» начались в момент, когда первый еще не полностью вышел. «Кольца власти» изначально снимались в Новой Зеландии, но теперь площадка переместилась в Великобританию.