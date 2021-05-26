Сериал «Друзья» – спецэпизод. Где смотреть онлайн новую серию

27 мая выйдет специальный эпизод сериала «Друзья». Это будет новая серия спустя 17 лет после окончания съемок сериала. В ней актеры встретятся в формате ток-шоу и не будут в образах своих персонажей. Дэвид Швиммер, сыгравший в сериале Росса Геллера, сказал: «Я буду собой. Я буду Дэвидом. Мы не в образе, мы – настоящие люди».

В этой серии появятся Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, Леди Гага и другие звезды.

Вот ее официальный трейлер: