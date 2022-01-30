Леонид Куралев
Умер Леонид Куравлев. Ему было 85 лет
2 часа назад
Леонид Куравлев – народный артист РСФСР. Он снимался в фильмах и сериалах. За карьеру Куравлев исполнил около 200 различных ролей.
ТАСС первым сообщил о смерти Куравлева со ссылкой на представителя Союза кинематографистов РФ. Подробности не сообщаются. Известно, что он лечился от коронавируса, а потом попал в хоспис.
«Иван Васильевич меняет профессию», «Вий», «Афоня» – немногие примеры фильмов, где снимался Леонид Куравлев.
В 2006 году Куравлев получил орден святого Александра Невского «За труды и Отечество».
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