Леонид Куралев
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#Леонид Куралев

Умер Леонид Куравлев. Ему было 85 лет

2 часа назад

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Леонид Куравлев – народный артист РСФСР. Он снимался в фильмах и сериалах. За карьеру Куравлев исполнил около 200 различных ролей.

ТАСС первым сообщил о смерти Куравлева со ссылкой на представителя Союза кинематографистов РФ. Подробности не сообщаются. Известно, что он лечился от коронавируса, а потом попал в хоспис.

«Иван Васильевич меняет профессию», «Вий», «Афоня» – немногие примеры фильмов, где снимался Леонид Куравлев.

В 2006 году Куравлев получил орден святого Александра Невского «За труды и Отечество».

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Источник:
ТАСС
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