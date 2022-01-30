Умер Леонид Куравлев. Ему было 85 лет

Леонид Куравлев – народный артист РСФСР. Он снимался в фильмах и сериалах. За карьеру Куравлев исполнил около 200 различных ролей.

ТАСС первым сообщил о смерти Куравлева со ссылкой на представителя Союза кинематографистов РФ. Подробности не сообщаются. Известно, что он лечился от коронавируса, а потом попал в хоспис.

«Иван Васильевич меняет профессию», «Вий», «Афоня» – немногие примеры фильмов, где снимался Леонид Куравлев.

В 2006 году Куравлев получил орден святого Александра Невского «За труды и Отечество».