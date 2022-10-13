Когда завершится первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» идет на Amazon Prime со 2 сентября. Проект стартовал сразу с двух серий, а всего их запланировано восемь. Это позволило уйти от пересечений с «Домом дракона».

Восьмая серия сериала «Властелин колец: Кольца власти» выйдет утром 14 октября, если следить за ней по московскому времени. Она окажется финальной для первого сезона.

Сам сериал «Властелин колец: Кольца власти» на этом не закончится. У создателей запланировано еще четыре сезона, но для каждого нового необходимо подтверждение от Amazon Prime.

Долгосрочный проект рассчитан на ближайшие несколько лет. Только в производство первого сезона вложено около 500 тысяч долларов. Съемки второго сезона «Колец власти» уже начались. Он выйдет примерно в 2024 году.

График выхода сериала «Властелин колец: Кольца власти»