Когда и где смотреть пятую серию сериала «Дом дракона»

Сериал «Дом дракона» почти дошел до середины первого сезона. Новые серии появляются каждую неделю, а всего их пока запланировано десять. «Дом дракона» продлен на второй сезон.

Пятая серия сериала «Дом дракона» выйдет на HBO Max вечером 18 сентября. В ночь с 18 на 19 сентября она появится в «Амедиатеке» с качественным переводом на русский язык.

Смотреть онлайн пятую серию сериала «Дом дракона» можно по этой ссылке. За один месяц подписки на «Амедиатеку» придется отдать 599 рублей.

Сериал «Дом дракона» – приквел «Игры престолов». Ее восьмой и последний сезон завершился в 2019 году. Все серии «Игры престолов» доступны в «Амедиатеке».

График выхода сериала «Дом дракона» – когда смотреть все серии в России