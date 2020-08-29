Чедвик Боузман
кино
Виктор Оладипо
Умер Чедвик Боузман, который сыграл Черную пантеру в Marvel
29 августа, 06:16
Сообщение об этом вышло в официальных соцсетях Боузмана. Он умер от рака толстой кишки, которым болел с 2016 года. Все это время болезнь находилась в третьей стадии, но в последнее время перешла в четвертую. Боузман умер в собственном доме в окружении жены и родственников.
Заявление рассказывает, что Боузман играл в фильмах в перерывах между курсами химиотерапии и операциями. Боузман сыграл Черную пантеру в четырех фильмах Marvel: сольнике о Черной пантере, сиквеле Капитана Америки и двух последних частях «Мстителей». «Черная пантера 2» должна была выйти в мае 2022 года.
Боузман связан со спортивной культурой.
- В 2013 году он снялся с Харрисоном Фордом в главных ролях в фильме «42» – истории о том, как в американском бейсболе боролись с расовой сегрегацией.
- Образ Боузмана из «Черной пантеры» популяризировался темнокожими спортсменами. В маске Черной пантеры праздновал гол форвард «Арсенала» Эмерик Обамеянг, а баскетболист «Индианы» Виктор Оладипо на Уик-энде Звезд-2018 надевал маску Черной пантеры, подошел к сидящему в первом ряду Боузману, обменялся с ним приветствием из фильма и исполнил в этой маске данк.
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