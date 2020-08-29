Умер Чедвик Боузман, который сыграл Черную пантеру в Marvel

Сообщение об этом вышло в официальных соцсетях Боузмана. Он умер от рака толстой кишки, которым болел с 2016 года. Все это время болезнь находилась в третьей стадии, но в последнее время перешла в четвертую. Боузман умер в собственном доме в окружении жены и родственников.

Заявление рассказывает, что Боузман играл в фильмах в перерывах между курсами химиотерапии и операциями. Боузман сыграл Черную пантеру в четырех фильмах Marvel: сольнике о Черной пантере, сиквеле Капитана Америки и двух последних частях «Мстителей». «Черная пантера 2» должна была выйти в мае 2022 года.

Боузман связан со спортивной культурой.