Бэтмен
2 часа 55 минут – длительность фильма «Бэтмен» с Робертом Паттисоном
вчера, 23:10
Новый фильм Мэтта Ривза «Бэтмен» с такой продолжительностью станет самым долгим из числа тех, которые были сняты о Бэтмене. В два часа и 55 минут включены восьмиминутные титры.
Он будет одним из самых продолжительных фильмов о супергероях для кинотеатров. Рекордным был фильм «Лига справедливости» (четыре часа и две минуты), но версия для кинотеатров длилась всего два часа.
Главную роль в «Бэтмене» исполнит Роберт Паттисон. Фильм появится в кинотеатрах 4 марта.
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