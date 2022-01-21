Бэтмен
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#Бэтмен

2 часа 55 минут – длительность фильма «Бэтмен» с Робертом Паттисоном

вчера, 23:10

Новый фильм Мэтта Ривза «Бэтмен» с такой продолжительностью станет самым долгим из числа тех, которые были сняты о Бэтмене. В два часа и 55 минут включены восьмиминутные титры.

Он будет одним из самых продолжительных фильмов о супергероях для кинотеатров. Рекордным был фильм «Лига справедливости» (четыре часа и две минуты), но версия для кинотеатров длилась всего два часа.

Главную роль в «Бэтмене» исполнит Роберт Паттисон. Фильм появится в кинотеатрах 4 марта.

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Источник:
hollywoodreporter
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