Где смотреть шестой сезон сериала «Рик и Морти» – кто покажет в России

Сериал «Рик и Морти» выходит с 2013 года. В сентябре 2022 года появится шестой сезон. Дата премьеры – 4 сентября.

«Кинопоиск» пишет, что пять сезонов сериала «Рик и Морти» можно посмотреть по подписке «Плюс Мульти». При первом использовании она будет бесплатной 30 дней, потом – 299 рублей.

На «Кинопоиске» сериал «Рик и Морти» есть в озвучке Сыендука. О доступе к шестому сезону «Кинопоиск не рассказывал. Его официальный вещатель – Adult Swim. Там он будет доступен онлайн.

Релиз пятого сезона сериала «Рик и Морти» состоялся летом 2021 года. Каждый сезон включает в себя по десять серий. Исключение – первый, где было 11 серий.

График выхода серий в шестом сезоне сериала «Рик и Морти»

Трейлер шестого сезона сериала «Рик и Морти»: