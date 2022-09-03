Рик и Морти
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Где смотреть шестой сезон сериала «Рик и Морти» – кто покажет в России
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Сериал «Рик и Морти» выходит с 2013 года. В сентябре 2022 года появится шестой сезон. Дата премьеры – 4 сентября.
«Кинопоиск» пишет, что пять сезонов сериала «Рик и Морти» можно посмотреть по подписке «Плюс Мульти». При первом использовании она будет бесплатной 30 дней, потом – 299 рублей.
На «Кинопоиске» сериал «Рик и Морти» есть в озвучке Сыендука. О доступе к шестому сезону «Кинопоиск не рассказывал. Его официальный вещатель – Adult Swim. Там он будет доступен онлайн.
Релиз пятого сезона сериала «Рик и Морти» состоялся летом 2021 года. Каждый сезон включает в себя по десять серий. Исключение – первый, где было 11 серий.
График выхода серий в шестом сезоне сериала «Рик и Морти»
Трейлер шестого сезона сериала «Рик и Морти»:
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