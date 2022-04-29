«Все живое и настоящее — это и цепляет». Актеры Петров и Глинников оценили фильм «Мы – «Спартак» от онлайн-кинотеатра KION
В онлайн-кинотеатре KION вышел фильм «Мы – «Спартак», выпущенный к столетию клуба. Экс-голкипер «Спартака» и его технический координатор Артем Ребров, а также актеры театра и кино Александр Петров и Илья Глинников рассказали о своих впечатлениях о фильме.
«Прекрасное кино, которое будет одинаково интересно и людям, которые только начинают болеть, и уже взрослому поколению фанатов «Спартака», – считает Петров. – Это честное кино про обычных людей. Каждый со своей судьбой, но искренне любит «Спартак», пусть и по-разному. Нельзя себе представить, чтобы кто-то из них болел за клуб, только когда он побеждает. Это люди, которые остаются со «Спартаком» во что бы то ни стало. Поздравляю KION и всех создателей с таким замечательным документальным фильмом!»
Также Петров отметил: «Все здесь сложилось очень правильно и в нужное время — премьера к такой большой дате. История про душу, ведь «Спартак» – это и есть душа, это сообщество классных людей. Все герои фильма из разных поколений. Здорово, что ни у кого из них нет какого-то позерства, получилось избежать некой театральности, игры на камеру. Нет постановочности, все живое и настоящее — это и цепляет. Особенно отмечу жирный цветокор, это топ-уровень!»
Мнение Глинникова: «В фильме показаны разные поколения болельщиков «Спартака», и здорово, что дали высказаться самым разным людям, от старожил движения до совсем юных, для которых команда – важная часть их жизни. Помню, когда я был совсем юн, старшие ребята ездили в Москву на матчи «Спартака» в Лиге Чемпионов, а мы с нетерпением ждали их историй сражений, прямиком с арены Колизея.
Ещё пацаном я прошёл отбор в футбольный клуб «Спартак», но жить в Москве было негде, так что было предложено поехать в интернат «Ротор» в Волгограде, но родители были против того, чтобы я оставил гимназию, в которой учился – так мои мечты играть за «Барселону» или «МЮ» остались мечтами (вряд ли бы я в них играл, конечно). Но мне всё же довелось выиграть чемпионат мира по футболу среди артистов в одной команде с легионерами «Спартака»: Егором Титовым, Дмитрием Аленичевым, Юрием Гавриловым и др».
А вот что сказал Ребров: «Фильм очень понравился – трогательный, настоящий, эмоционально сильный. «Спартак» – народная команда, у нас действительно самая большая и преданная армия болельщиков. Этот подход – показать силу любви к «Спартаку» через истории фанатов – сработал на все 100. Интересно было посмотреть на клуб со стороны болельщиков разных поколений. Да, футболисты тоже появляются в кадре, но это как раз тот случай, когда мы выступили на втором плане, а болельщики – на первом. Все вместе мы – «Спартак»
22 апреля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера фильма. Посмотреть фильм «Мы – «Спартак!» в онлайн-кинотеатре KION можно и сейчас. А по действующему до 22 мая промокоду KIONSPARTAK вы получите 2 месяца подписки KION бесплатно.