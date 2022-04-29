«Все живое и настоящее — это и цепляет». Актеры Петров и Глинников оценили фильм «Мы – «Спартак» от онлайн-кинотеатра KION

«Прекрасное кино, которое будет одинаково интересно и людям, которые только начинают болеть, и уже взрослому поколению фанатов «Спартака», – считает Петров. – Это честное кино про обычных людей. Каждый со своей судьбой, но искренне любит «Спартак», пусть и по-разному. Нельзя себе представить, чтобы кто-то из них болел за клуб, только когда он побеждает. Это люди, которые остаются со «Спартаком» во что бы то ни стало. Поздравляю KION и всех создателей с таким замечательным документальным фильмом!»

Также Петров отметил: «Все здесь сложилось очень правильно и в нужное время — премьера к такой большой дате. История про душу, ведь «Спартак» – это и есть душа, это сообщество классных людей. Все герои фильма из разных поколений. Здорово, что ни у кого из них нет какого-то позерства, получилось избежать некой театральности, игры на камеру. Нет постановочности, все живое и настоящее — это и цепляет. Особенно отмечу жирный цветокор, это топ-уровень!»