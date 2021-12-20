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Где смотреть «Возвращение в Хогвартс» – спецэпизод «Гарри Поттера» с основными актерами

вчера, 21:07

1 января 2022 года выйдет специальный эпизод «Гарри Поттера». Он называется «Возвращение в Хогвартс». Выход приурочен к 20-летию фильма «Гарри Поттер и философский камень».

Уже доступен трейлер специального эпизода. Там показаны актеры, которые смеются и вспоминают съемочные дни. В самом фильме будут редкие кадры и архивные интервью.

Стриминговый сервис HBO Max показал английский трейлер «Возвращения в Хогвартс»:

«Амедиатека» сделала русский трейлер:

Подробное описание «Возвращения в Хогвартс» доступно на сайте «Амедиатеке». Там же 1 января можно посмотреть эту серию. Сайт HBO Max пока недоступен в России.

В записи специального эпизода не участвовала писательница Джоан Роулинг. Она известна авторством серии романов о Гарри Поттере.

С 2020 года Роулинг обвиняется в трансфобии. Сейчас скандал развивается из-за ее постов в твиттере. Одно из последствий: будет переименован квиддич.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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