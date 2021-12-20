Где смотреть «Возвращение в Хогвартс» – спецэпизод «Гарри Поттера» с основными актерами

Подробное описание «Возвращения в Хогвартс» доступно на сайте «Амедиатеке». Там же 1 января можно посмотреть эту серию. Сайт HBO Max пока недоступен в России.

В записи специального эпизода не участвовала писательница Джоан Роулинг. Она известна авторством серии романов о Гарри Поттере.

С 2020 года Роулинг обвиняется в трансфобии. Сейчас скандал развивается из-за ее постов в твиттере. Одно из последствий: будет переименован квиддич.