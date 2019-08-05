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Лестер Сити
Лестер
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www.lcfc.com/
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Англия
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Кинг Пауэр
Тренер
Брендан Роджерс
Б. Роджерс
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Ночевать в казармах, продавать арахис на улицах, жить в чужой семье – это путь из Нигерии в АПЛ
#Уилфред Ндиди
15 апреля, 20:29
Сезон «Арсенала» без поражений переоценен. Твиттер-тред с 7 доказательствами
#Арсенал
15 мая, 13:30
Как попасть в FIFA, Football Manager и на британское радио – быть футболистом и записать хитовый трек
#Мэтт Робинсон
01 мая, 16:06
Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
#АПЛ
29 апреля, 19:52
Итальянский официант обслужил столик владельца «Лестера». Так он попал в команду
#Лестер
08 апреля, 15:06
За год до чемпионства «Лестер» чуть не вылетел. Тренера-спасителя уволили за оргию у игроков
#Найджел Пирсон
27 марта, 00:29
Варди помогает любителям попасть в большой футбол. Для этого основал академию и приглашает скаутов
#Джейми Варди
02 февраля, 18:48
За 22 месяца Дринкуотер сыграл в АПЛ три матча. Все – против «Ман Сити»
#Дэнни Дринкуотер
12 января, 20:40
Мы неправильно понимаем все эти цифры про защитников. Поэтому, например, рекорд ван Дейка − ловушка
#Вирджил ван Дейк
05 августа 2019, 17:44
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