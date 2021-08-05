Жуткая травма от подката в обычном товарищеском матче. Игрок «Вильярреала» влетел в игрока «Лестера» и чуть не отвинтил ему ногу
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Это случилось во втором тайме, когда «Лестер» вел 3:0. Виновника зовут Фернандо Ниньо. Жертву − Уэсли Фофана. Он сразу закричал от боли. На поле выбежали врачи, положили его на носилки, дали порцию кислорода и унесли с поля.
После полевой госпитализации в сторис Фофана появилось такое фото.
Какой точно диагноз у Фофана, пока неизвестно. По предварительным предположениям, он может пропустить целый сезон. Через несколько часов после эпизода он опубликовал обращение к фанатам:
«Привет, ребята. Большое спасибо за все ваши сообщения. Плохой день, но я нахожусь в потрясающем клубе с прекрасной медицинской командой. Я сообщу вам новости, как только у меня будет окончательный диагноз. Но мы уже знаем, что у меня перелом малоберцовой кости. Я скоро вернусь еще сильнее: не беспокойтесь».
Ниньо за подкат не получил даже красную карточку. «Вильярреал» после этого подката забил два гола, один из которых как раз у Ниньо. Зрители и журналисты в соцсетях массово осуждают его поступок, считают подкат умышленной жестокостью и просят о длительной дисквалификации и отложенном наказании.
Вот, например, что пишет журналист Зак Лоуи: «Мы говорим о профессиональных футболистах. Ниньо знал, что делал, и сделал отбор, который мог в конечном итоге лишить Фофана возможности играть на весь сезон. Поэтому Ниньо недостаточно напечатать в заметках какие-нибудь нерешительные извинения. Он должен быть дисквалифицирован».
Дополнительная важность истории: 20-летний Фофана считается одним из лидеров «Лестера» и важным молодым талантом для всей АПЛ. В апреле он продлил контракт с клубом до 2024 года.