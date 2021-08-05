Жуткая травма от подката в обычном товарищеском матче. Игрок «Вильярреала» влетел в игрока «Лестера» и чуть не отвинтил ему ногу

Какой точно диагноз у Фофана, пока неизвестно. По предварительным предположениям, он может пропустить целый сезон. Через несколько часов после эпизода он опубликовал обращение к фанатам:

«Привет, ребята. Большое спасибо за все ваши сообщения. Плохой день, но я нахожусь в потрясающем клубе с прекрасной медицинской командой. Я сообщу вам новости, как только у меня будет окончательный диагноз. Но мы уже знаем, что у меня перелом малоберцовой кости. Я скоро вернусь еще сильнее: не беспокойтесь».