Фернандо Ниньо

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Жуткая травма от подката в обычном товарищеском матче. Игрок «Вильярреала» влетел в игрока «Лестера» и чуть не отвинтил ему ногу
#Уэсли Фофана
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