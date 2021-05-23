«Лестер» 8 месяцев был в топ-4, но упустил ЛЧ. «Челси» спасся благодаря «Тоттенхэму». Огненная борьба в АПЛ за Лигу чемпионов
Последний тур АПЛ – атомная интрига. Нет, по топ-2 все было дежурно: «Сити» – чемпионы. «Ман Юнайтед» – железно второй.
Вопрос касался лигочемпионских позиций. Перед 38 туром позиции с 3-го по 5-е место выглядели так:
Как же все поменялось.
«Ливерпуль» играл с «Кристал Пэлас». Там победа первых 2:0 за 74 минуты, уверенная победа и восхождение «Ливерпуля» на третью строчку. Они даже радовались сдержанно:
Гораздо драматичнее события развивались в борьбе за еще одну лигочемпионскую строчку. «Лестер» дома принимал «Тоттенхэм», «Челси» играл против «Астон Виллы».
• «Лестер» забил первый. Он ненадолго поднялся на 4-е место.
• Кейн сравнял счет в матче с «Лестером». 1:1 – «Челси» снова был четвертым.
• Через две минуты после «Челси» пропустил первый гол этого пропустил первый гол.
Перерыв. На тот момент «Лестер» был ниже «Челси».
• Во втором тайме «Лестер» забил «Тотенхэму» еще. В параллельной встрече «Челси» пропустил второй. Так «Лестер» забрался на третье место.
• Через некоторое время «Челси» отыграл один матч. Но это не спасало клуб от вылета из топ-4.
• «Челси» спасся благодаря «Тоттенхэму». Тот за 13 минут забил «Лестеру» трижды и вывел «Челси» на третью строчку. Сам «Тоттенхэм» благодаря этой победе отобрал у «Арсенала» место в Лиге конференций.
Вообще-то, если бы счет был 2:2, то было бы гораздо обиднее для «Лестера»: а) Этот гол уже отнимал у него ЛЧ; б) Это был автогол Шмейхеля.
Вот реакция Тухеля:
Топ-7 АПЛ после 38 тура:
По итогам сезона подъехали мемы про «Лестер». Он 8 месяцев (242 дня, больше, чем любая другая команда АПЛ) были в топ-4 и улетели из зоны ЛЧ в последнем туре.