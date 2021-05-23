«Лестер» 8 месяцев был в топ-4, но упустил ЛЧ. «Челси» спасся благодаря «Тоттенхэму». Огненная борьба в АПЛ за Лигу чемпионов

Гораздо драматичнее события развивались в борьбе за еще одну лигочемпионскую строчку. «Лестер» дома принимал «Тоттенхэм», «Челси» играл против «Астон Виллы».

• «Лестер» забил первый. Он ненадолго поднялся на 4-е место.

• Кейн сравнял счет в матче с «Лестером». 1:1 – «Челси» снова был четвертым.

• Через две минуты после «Челси» пропустил первый гол этого пропустил первый гол.

Перерыв. На тот момент «Лестер» был ниже «Челси».

• Во втором тайме «Лестер» забил «Тотенхэму» еще. В параллельной встрече «Челси» пропустил второй. Так «Лестер» забрался на третье место.

• Через некоторое время «Челси» отыграл один матч. Но это не спасало клуб от вылета из топ-4.

• «Челси» спасся благодаря «Тоттенхэму». Тот за 13 минут забил «Лестеру» трижды и вывел «Челси» на третью строчку. Сам «Тоттенхэм» благодаря этой победе отобрал у «Арсенала» место в Лиге конференций.

Вообще-то, если бы счет был 2:2, то было бы гораздо обиднее для «Лестера»: а) Этот гол уже отнимал у него ЛЧ; б) Это был автогол Шмейхеля.

Вот реакция Тухеля: