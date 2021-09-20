Россия
ЧМ-2022
🇷🇺 Дзюба и Глушаков – в расширенном составе сборной России
2 часа назад
Сборная России объявила расширенный состав на октябрьские матчи к ЧМ-2022:
- В заявку попали пять вратарей.
- Впервые в сборную вызваны Антон Зиньковский («Крылья Советов») и Гамид Агаларов («Уфа»).
- Полузащитник «Химок» Денис Глушаков последний раз играл за сборную в 2018 году. В этом сезоне он забил шесть голов в восьми матчах РПЛ.
Кто такой новый бомбардир РПЛ Агаларов: сын легенды «Анжи», стеснялся суперзвезд, читал много биографий, а мама заставила выучить английский
Как Марио Фернандес стал русским. Указ Путина, Библия, стеснение говорить на языке и фраза «Это моя страна»
- При Валерии Карпине Россия провела три матча: две победы и одна ничья. За это время команда не пропустила ни одного гола.
- В октябре сборная России сыграет против 🇸🇰 Словакии (8 октября) и 🇸🇮 Словении (11 октября). Отборочные матчи группового этапа завершатся в ноябре – против Хорватии (14 ноября).
- После шести туров Россия занимает второе место в группе Н, набрав 13 очков. Столько же очков у 🇭🇷 Хорватии, но она идет выше из-за дополнительных показателей.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
час назад
0
Если этих прицепили, значит кого-то отцепят
ответить