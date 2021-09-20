Россия
ЧМ-2022
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#Россия #ЧМ-2022

🇷🇺 Дзюба и Глушаков – в расширенном составе сборной России

2 часа назад

Сборная России объявила расширенный состав на октябрьские матчи к ЧМ-2022:

  • В заявку попали пять вратарей.
  • Впервые в сборную вызваны Антон Зиньковский («Крылья Советов») и Гамид Агаларов («Уфа»).
  • Полузащитник «Химок» Денис Глушаков последний раз играл за сборную в 2018 году. В этом сезоне он забил шесть голов в восьми матчах РПЛ.

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  • При Валерии Карпине Россия провела три матча: две победы и одна ничья. За это время команда не пропустила ни одного гола.
  • В октябре сборная России сыграет против 🇸🇰 Словакии (8 октября) и 🇸🇮 Словении (11 октября). Отборочные матчи группового этапа завершатся в ноябре – против Хорватии (14 ноября).
  • После шести туров Россия занимает второе место в группе Н, набрав 13 очков. Столько же очков у 🇭🇷 Хорватии, но она идет выше из-за дополнительных показателей.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РФС
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Комментарии (1)
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insaider
час назад

Если этих прицепили, значит кого-то отцепят

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