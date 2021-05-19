Максим Мухин
РПЛ
ЦСКА
Локомотив
Мухин переходит из «Локомотива» в ЦСКА
5 часов назад
Максим Мухин – полузащитник сборной России. Он вызван для подготовки к Евро-2020 в составе сборной России.
Член совета директоров «Локомотив» Валерий Филатов сказал: «По Максиму Мухину вопрос решен в принципе. Он подписал контракт с ЦСКА».
Мухину 19 лет. Он принадлежал «Локомотиву» с 2019 года. До этого занимался в академии «Крыльев Советов».
В контракте Мухина с «Локомотивом» действовали отступные в 15 миллионов рублей.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые