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#Максим Мухин #РПЛ #Локомотив #ЦСКА

Мухин переходит из «Локомотива» в ЦСКА

5 часов назад

Максим Мухин – полузащитник сборной России. Он вызван для подготовки к Евро-2020 в составе сборной России.

Член совета директоров «Локомотив» Валерий Филатов сказал: «По Максиму Мухину вопрос решен в принципе. Он подписал контракт с ЦСКА».

Мухину 19 лет. Он принадлежал «Локомотиву» с 2019 года. До этого занимался в академии «Крыльев Советов».

В контракте Мухина с «Локомотивом» действовали отступные в 15 миллионов рублей.

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Источник:
ТАСС
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