Максим Мухин

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Мухин резонансно уходит из «Локо» в ЦСКА. Сделку делает агент, который уже уводил из клуба молодых и чуть не продал Миранчука в «Рубин»
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#Максим Мухин
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За Россию дебютировал 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
#Максим Мухин
«Локомотив» взял на игру с «Баварией» пять запасных. Двое из них еще никогда не играли за клуб
#Локомотив