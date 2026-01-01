Максим Мухин

Лента
Материалы
Новости
Футбол
Итоговый состав сборной России на октябрьские матчи. Исключены Крицюк, Зиньковский и еще четыре игрока
#Россия
1
Футбол
РУСАДА за два месяца со старта РПЛ проверило шесть игроков «Зенита». Это наибольший показатель
#Зенит
Футбол
Мухин – самый молодой игрок из состава России на Евро-2020
#Россия
Футбол
Мухин переходит из «Локомотива» в ЦСКА
#Максим Мухин
Футбол
19-летний Мухин дебютировал за сборную России против Словении
#Максим Мухин
Футбол
Лунев и Мухин вызваны в сборную России вместо травмированных Джанаева и Зобнина
#Россия