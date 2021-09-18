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#Зенит #РПЛ #Спартак #Локомотив #ЦСКА #Краснодар #Рубин #Химки #Максим Мухин

РУСАДА за два месяца со старта РПЛ проверило шесть игроков «Зенита». Это наибольший показатель

3 часа назад

РПЛ сезона-2021/22 началась 23 июля. С того момента РУСАДА проверило Михаила Кержакова, Дмитрия Чистякова, Даниила Кругового, Александра Ерохина, Далера Кузяева и Андрея Мостового.

Всего проверку на допинг прошли 20 футболистов РПЛ: четыре – из «Спартака», по два – из «Локомотива», «Химок», ЦСКА, «Рубина» и «Краснодара».

Чаще всех допинг-тест проходил полузащитник ЦСКА Максим Мухин – дважды. Еще одна проверка была в апреле, когда он играл за «Локомотив».

«Зенит» – лидер РПЛ после семи туров. Он ни разу не проигрывал в сезоне, набрал 17 очков и имеет двухочковое преимущество от ближайших соперников.

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Источник:
ТАСС
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