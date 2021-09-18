Зенит
РПЛ
Максим Мухин
ЦСКА
Спартак
Краснодар
Рубин
Химки
Локомотив
РУСАДА за два месяца со старта РПЛ проверило шесть игроков «Зенита». Это наибольший показатель
3 часа назад
РПЛ сезона-2021/22 началась 23 июля. С того момента РУСАДА проверило Михаила Кержакова, Дмитрия Чистякова, Даниила Кругового, Александра Ерохина, Далера Кузяева и Андрея Мостового.
Всего проверку на допинг прошли 20 футболистов РПЛ: четыре – из «Спартака», по два – из «Локомотива», «Химок», ЦСКА, «Рубина» и «Краснодара».
Чаще всех допинг-тест проходил полузащитник ЦСКА Максим Мухин – дважды. Еще одна проверка была в апреле, когда он играл за «Локомотив».
«Зенит» – лидер РПЛ после семи туров. Он ни разу не проигрывал в сезоне, набрал 17 очков и имеет двухочковое преимущество от ближайших соперников.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые