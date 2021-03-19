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#Россия #Футбол #Максим Мухин #ЧМ-2022 #Роман Зобнин #Андрей Лунев #Сослан Джанаев

Лунев и Мухин вызваны в сборную России вместо травмированных Джанаева и Зобнина

19 марта, 17:42
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Источник:
телеграм-канал сборной России
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