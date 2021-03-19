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ЧМ-2022
Футбол
Роман Зобнин
Андрей Лунев
Сослан Джанаев
Максим Мухин
Лунев и Мухин вызваны в сборную России вместо травмированных Джанаева и Зобнина
19 марта, 17:42
- Вратарь Сослан Джанаев («Сочи») получил травму мышцы на тренировке сборной. Его заменит Андрей Лунев («Зенит»).
- Полузащитник Роман Зобнин («Спартак») не приехал на сбор из-за травмы, полученной в игре с «Уралом». Вместо него вызван Максим Мухин («Локомотив»).
- Россия готовится к матчам отбора на ЧМ-2022. Она сыграет с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта), Словакией (30 марта).
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