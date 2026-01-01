Монголия

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Япония разгромила Монголию со счетом 14:0. Это матч отбора на ЧМ-2022
#ЧМ-2022
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Седой футболист 54 лет – так усиливается худшая команда Монголии
#Хандсурен Оюнбилег
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