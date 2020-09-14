Седой футболист 54 лет – так усиливается худшая команда Монголии

Команда монгольской премьер-лиги «Сумида Гепро» проиграла 15 матчей из 15. Разница голов – 7:82.

А в последней игре (поражение 2:3) за «Гепро» сыграл Хандсурен Оюнбилег. Ему 54 года, закончил с профессиональным футболом в 1996 году. Больше о нем ничего нет в открытых источниках.

Оюнбилег вышел на 86-й минуте. И против него сразу сфолили.