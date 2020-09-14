Хандсурен Оюнбилег
Монголия
Сумида Гепро
Седой футболист 54 лет – так усиливается худшая команда Монголии
14 сентября, 15:47
Команда монгольской премьер-лиги «Сумида Гепро» проиграла 15 матчей из 15. Разница голов – 7:82.
А в последней игре (поражение 2:3) за «Гепро» сыграл Хандсурен Оюнбилег. Ему 54 года, закончил с профессиональным футболом в 1996 году. Больше о нем ничего нет в открытых источниках.
Оюнбилег вышел на 86-й минуте. И против него сразу сфолили.
Он побил рекорд Кадзуйоси Миуры – японского нападающего «Йокогамы» (вторая лига Японии), которому в феврале исполнилось 53 года. Миура каждый год играет несколько матчей (а в 2017-м даже забил гол), чтобы обновить рекорд.
Но в Книге рекорд Гиннесса самый возрастной футболист – 73-летний вратарь Исаак Хайик. В апреле 2019-го он отыграл полный матч в четвертой лиге Израиля.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые