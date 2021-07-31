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#Олимпиада-2020 #Футбол #Япония #Бразилия #Испания #Мексика
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⚽️ Полуфинальные пары Олимпиады-2020: Испания вышла на Японию, Бразилия сыграет с Мексикой

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На Олимпиаде-2020 завершились матчи 1/4 финала по футболу:

  • 🇪🇦 Испания – 🇨🇮 Кот-д’Ивуар – 5:2 (после дополнительного времени)

Испания в добавленное время пропустила и сравняла счет против Кот-д’Ивуара. Она первый полуфиналист

  • 🇯🇵 Япония – 🇳🇿 Новая Зеландия – 0:0 (4:2 по пенальти)
  • 🇧🇷 Бразилия – 🇪🇬 Египет – 1:0
  • 🇰🇷 Южная Корея – 🇲🇽 Мексика – 3:6

В полуфинале Испания сыграет против Японии, Бразилия – против Мексики. Матчи пройдут 3 августа.

На Олимпиаде-2016 Бразилия стала чемпионами, Мексика и Япония не вышли из групп. Испания не прошла квалификацию.

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Источник:
Гол.ру
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