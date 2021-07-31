Олимпиада-2020
Футбол
Испания
Кот-д'Ивуар
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⚽️ Испания в добавленное время пропустила и сравняла счет против Кот-д’Ивуара. Она первый полуфиналист
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В матче 1/4 финала Олимпиады-2020 сборная 🇪🇦 Испании победила 🇨🇮 Кот-д’Ивуар – 5:2. События игры:
- Основное время завершилось вничью: на 90+1 ивуариец Макс Градель сделал счет 2:1, но через две минуты Рафаэль Мир, который за минуту до этого вышел на замену, сравнял – 2:2.
- В дополнительное время Мир оформил хет-трик. Во втором мяче ему ассистировал автор первого гола испанцев Дани Ольмо.
- Еще один гол с пенальти забил Микель Оярсабаль. Его забитый мяч в основное время был отменен из-за офсайда.
В полуфинале Испания сыграет с победителем пары 🇯🇵 Япония – 🇳🇿 Новая Зеландия. Матч пройдет 3 августа.
Испания выигрывала Олимпиаду в 1992 году. Последнее достижение – серебро на Олимпийских играх в 2000 году.
Испания не квалифицировалась на Олимпиаду-2016. Ее выиграла Бразилия.
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