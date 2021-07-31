⚽️ Испания в добавленное время пропустила и сравняла счет против Кот-д’Ивуара. Она первый полуфиналист

В матче 1/4 финала Олимпиады-2020 сборная 🇪🇦 Испании победила 🇨🇮 Кот-д’Ивуар – 5:2. События игры:

Основное время завершилось вничью: на 90+1 ивуариец Макс Градель сделал счет 2:1, но через две минуты Рафаэль Мир, который за минуту до этого вышел на замену, сравнял – 2:2.

В дополнительное время Мир оформил хет-трик. Во втором мяче ему ассистировал автор первого гола испанцев Дани Ольмо.

Еще один гол с пенальти забил Микель Оярсабаль. Его забитый мяч в основное время был отменен из-за офсайда.

В полуфинале Испания сыграет с победителем пары 🇯🇵 Япония – 🇳🇿 Новая Зеландия. Матч пройдет 3 августа.

Испания выигрывала Олимпиаду в 1992 году. Последнее достижение – серебро на Олимпийских играх в 2000 году.

Испания не квалифицировалась на Олимпиаду-2016. Ее выиграла Бразилия.