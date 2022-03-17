Школы Токио после скандала отменяют эпоху жесткого дресс-кода: подростки годами красили волосы в темный и отбывали домашний арест за поведение
Школы Токио отменят пять правил, которые устанавливали нормы поведения учащихся и их дресс-код. Изменения коснутся около 200 столичных школ – реформу принял Токийский столичный совет по образованию.
Что это были за запреты: черные волосы, белье определенного цвета и запрет модной стрижки
Реформу приняли после опроса, проведенного в 2021 году. В нем участвовали представители школ, родители и ученики. Чиновники предложили пересмотреть шесть школьных правил, и в итоге пять из них полностью отменили:
❌ Требование к ученикам красить волосы в черный (если от природы у них волосы другого цвета);
❌ Требование носить нижнее белье определенного цвета (обычно это базовые цвета: белый, черный, серый);
❌ Запрет мужских стрижек two-block cut (короткие волосы на висках и затылке, длинные – на макушке);
❌ Наказание учащихся домашним арестом за плохое поведение;
❌ Требование от учеников вести себя «подходящим для старшеклассника образом» (правило критиковали за размытые формулировки);
✅ Запрет на перекрашивание волос остался. Если ученик брюнет, то он должен оставаться брюнетом. Если у него другой оттенок волос, то он должен доказать, что это его натуральный цвет.
Реформы начались после иска школьницы, которая не согласилась с перекрашиванием волос
В 2017 году 18-летняя девушка из Осаки (ее имя в деле не раскрывается) подала в суд на школу. Она потребовала компенсации за эмоциональный стресс, перенесенный за время обучения. Сначала она соблюдала требования и перекрашивала волосы каждые две недели, потом – каждые четыре дня. Но в конце концов отказалась от краски из-за появившейся на голове сыпи.
В итоге в 2016-м, через год после поступления, админитсрация школы якобы поставила ей ультиматум: либо она красит волосы, либо уходит из школы. Тогда девушка прекратила обучение и ушла.
Похожие проблемы были и раньше. Но тогда их не решали
После истории в Осаке японские медиа стали публиковать рассказы учеников, которых также вынуждали красить волосы. Они рассказывали о выговорах от учителей и запреты на участие в спортивных турнирах.
В интернете стали появляться петиции с требованием пересмотреть школьные правила. В 2019 году к решению проблемы подключились международные бренды Pantene и Procter&Gamble.
Они запустили кампанию «HairWeGo What's Wrong With My Hair» и провели опрос на тему школьных правил. Из его результатов следует, что каждый 13-й ученик в Японии сталкивался с требованием перекрасить волосы.
В 2021 году девушка, подавшая иск, все-таки выиграла дело и получила 2,7 тысячи долларов. Постановление говорит, что школа «не учла психологическую нагрузку на учащуюся, и действиям администрации не хватало обоснованности». К тому моменту проблема получила освещение в медиа, а школы стали менять правила.
Токио не задал тренд, а закрепил его. Спорные правила и так оставались не во всех школах
Требования к дресс-коду существуют в разных регионах Японии. Школы сами вводили правила, но в последние годы пересматривают их из-за жалоб учеников и родителей. Например, еще в 2017 году Хиросима разрешила девушкам носить брюки. Спустя пять лет юго-западный город Убе ввел «безгендерную» униформу, разрешив ученикам любого гендера выбирать между брюками и юбкой.
К началу нового учебного года (стартует 1 апреля) спорные правила выявили в 216 из 240 школ Токио. При этом требование о черных волосах сохранили только семь школ, правило о цвете нижнего белья – только 13. Даже сохранившийся запрет на перекрашивание волос поддержали только 20 школ.