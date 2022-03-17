Школы Токио после скандала отменяют эпоху жесткого дресс-кода: подростки годами красили волосы в темный и отбывали домашний арест за поведение

Что это были за запреты: черные волосы, белье определенного цвета и запрет модной стрижки

Реформу приняли после опроса, проведенного в 2021 году. В нем участвовали представители школ, родители и ученики. Чиновники предложили пересмотреть шесть школьных правил, и в итоге пять из них полностью отменили:

❌ Требование к ученикам красить волосы в черный (если от природы у них волосы другого цвета);

❌ Требование носить нижнее белье определенного цвета (обычно это базовые цвета: белый, черный, серый);

❌ Запрет мужских стрижек two-block cut (короткие волосы на висках и затылке, длинные – на макушке);

❌ Наказание учащихся домашним арестом за плохое поведение;

❌ Требование от учеников вести себя «подходящим для старшеклассника образом» (правило критиковали за размытые формулировки);

✅ Запрет на перекрашивание волос остался. Если ученик брюнет, то он должен оставаться брюнетом. Если у него другой оттенок волос, то он должен доказать, что это его натуральный цвет.

Реформы начались после иска школьницы, которая не согласилась с перекрашиванием волос

В 2017 году 18-летняя девушка из Осаки (ее имя в деле не раскрывается) подала в суд на школу. Она потребовала компенсации за эмоциональный стресс, перенесенный за время обучения. Сначала она соблюдала требования и перекрашивала волосы каждые две недели, потом – каждые четыре дня. Но в конце концов отказалась от краски из-за появившейся на голове сыпи.