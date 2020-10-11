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Игрок пошел на угловой и вернулся без зуба. Судья даже не дал карточку
#Япония
11 октября 2020, 19:12
Пора смотреть за японцем из «Реала». Он играл в «Барсе», забивал в 15 лет, а теперь стал надеждой нации
#Такефуса Кубо
16 июля 2019, 08:00
Тут очень быстро о том, зачем смотреть Кубок Америки
#Кубок Америки
14 июня 2019, 23:23
Почему в Кубке Южной Америки играют то Мексика и США, то азиатские страны? Это разве нормально?
#Кубок Америки
13 июня 2019, 20:32
Сборная России убралась в раздевалке. Взяли пример с Японии
#Евро-2020 (квалификация)
22 марта 2019, 01:56
#Евро-2020 (квалификация)
22 марта 2019, 01:56
#
новости спорта
Япония разгромила Монголию со счетом 14:0. Это матч отбора на ЧМ-2022
30 марта, 15:41