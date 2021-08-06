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#Олимпиада-2020 #Футбол #Мексика #Япония

🥉 Мексика стала бронзовым призером футбольного турнира Олимпиады, победив Японию

7 часов назад

В матче за третье место на Олимпиаде-2020 мексиканские футболисты победили японцев 3:1.

Забив дважды в первом тайме (Кордова, Васкес), мексиканцы довели счет до разгромного на 58-й минуте (Вега). Япония отыграла всего один гол (Митома).

Мексика уезжает с Олимпиады с бронзой. В финале в субботу, 7 августа встретятся Испания и Бразилия. Матч начнется в 13:30 по московскому времени.

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