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#Лига чемпионов #Челси #Мальме

Игрок «Мальме» ударил локтем своего же одноклубника – так сильно, что потребовалась замена

03 ноября, 01:10

«Челси» минимально обыграл «Мальме» на выезде в четвертом туре Лиги чемпионов. Единственный гол забил Хаким Зиеш.

Самая примечательная история вокруг матча случилась уже после гола. И связана она с игроками «Мальме». Вот покадрово, как это было (на видео момент начинается на 7:20). Полузащитник Ади Налич ударил локтем нападающего Ю-Инге Бергета. Нападающего своей же команды. Бергет скоро был заменен.

Пока неизвестно, насколько серьезная травма у Бергета. В прошлом туре ЛЧ после столкновения с ним травмировался Лукаку. Об этом напоминают в твиттере.

Матч травм у «Челси» и «Мальме». Лукаку и Вернер ушли в первом тайме, вратарь «Мальме» – в перерыве

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