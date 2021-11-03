Игрок «Мальме» ударил локтем своего же одноклубника – так сильно, что потребовалась замена

Самая примечательная история вокруг матча случилась уже после гола. И связана она с игроками «Мальме». Вот покадрово, как это было (на видео момент начинается на 7:20). Полузащитник Ади Налич ударил локтем нападающего Ю-Инге Бергета. Нападающего своей же команды. Бергет скоро был заменен.