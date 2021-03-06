Игрок «Вулверхэмптона» следил за родами жены по FaceTime. И неизвестно, когда он увидит ребенка вживую (причина – британский штамм)

В конце января «Вулверхэмптон» проиграл «Кристал Пэлас», а тренер оставил в запасе одного из лидеров – Рубена Невеша. Он сильно волновался, ведь его жена в это время должна была родить их третьего ребенка (Невешу, кстати, всего 23). Семья решила, что он должен появиться в Португалии. Поэтому жена Невеша Дебора на последних месяцах беременности вернулась туда.

Роды начались, когда Невеш ехал с командой в автобусе. И он все равно смог на них поприсутствовать – только через FaceTime:

«Необъяснимое ощущение. На этот раз роды прошли для меня по-другому, и я благодарен жене, что она разрешила на них поприсутствовать таким способом. Я перепробовал все варианты попасть в Португалию, но даже если бы получилось, то пришлось провести много времени на карантине, пропустить несколько игр и подвести команду».