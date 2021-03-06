Игрок «Вулверхэмптона» следил за родами жены по FaceTime. И неизвестно, когда он увидит ребенка вживую (причина – британский штамм)
В конце января «Вулверхэмптон» проиграл «Кристал Пэлас», а тренер оставил в запасе одного из лидеров – Рубена Невеша. Он сильно волновался, ведь его жена в это время должна была родить их третьего ребенка (Невешу, кстати, всего 23). Семья решила, что он должен появиться в Португалии. Поэтому жена Невеша Дебора на последних месяцах беременности вернулась туда.
Роды начались, когда Невеш ехал с командой в автобусе. И он все равно смог на них поприсутствовать – только через FaceTime:
«Необъяснимое ощущение. На этот раз роды прошли для меня по-другому, и я благодарен жене, что она разрешила на них поприсутствовать таким способом. Я перепробовал все варианты попасть в Португалию, но даже если бы получилось, то пришлось провести много времени на карантине, пропустить несколько игр и подвести команду».
Изначально Невеш должен был присутствовать на родах. Он давно спланировал поездку домой и договорился с клубом, что пропустит матч с «Кристал Пэлас». Но премьер-министр Португалии Антонио Коста 23 января объявил, что полеты между Португалией и Великобританией приостановлены.
Это меры из-за нового штамма коронавируса, который был обнаружен в Великобритании. Он имеет 23 изменения по сравнению с китайским коронавирусом. Исследования доказывают, что он быстрее распространяется и вызывает более болезненные симптомы.
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Еще неизвестно, когда Великобритания и Португалия возобновят авиасообщение. Страны надеются, что это случится в середине мая.
И до этого времени Невеш точно не сможет увидеть сына вживую:
«Я тренируюсь, возвращаюсь домой и тут же включаю FaceTime, чтобы поговорить с женой и увидеть сына. Непросто общаться на расстоянии, но благодаря семье и воспитанию у меня сильная психология. Главное, что сын здоров».
Поздравления!