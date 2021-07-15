Вулверхэмптон
АПЛ
«Вуверхэмптон» взял португальского вратаря Са. Теперь в клубе 9 португальцев
вчера, 21:50
«Вулверхэмптон» официально объявил о переходе португальского вратаря «Олимпиакоса» Жозе Са. Сумма сделки не названа. Клуб представил его таким роликом.
Это девятый португалец в составе «Вулверхэмптона» прямо сейчас:
🇵🇹 Жозе Са (приобретение этого лета – на место ушедшего в «Рому» Руи Патрисио).
🇵🇹 Нельсон Семеду.
🇵🇹 Рубен Невеш.
🇵🇹 Жоау Моутиньо.
🇵🇹 Бруно Жордау.
🇵🇹 Педро Нету.
🇵🇹 Даниэль Поденсе.
🇵🇹 Франсишку Тринкау (арендован у «Барсы» этим летом).
🇵🇹 Фабио Силва.
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