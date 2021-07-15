«Вуверхэмптон» взял португальского вратаря Са. Теперь в клубе 9 португальцев

Это девятый португалец в составе «Вулверхэмптона» прямо сейчас:

🇵🇹 Жозе Са (приобретение этого лета – на место ушедшего в «Рому» Руи Патрисио).

🇵🇹 Нельсон Семеду.

🇵🇹 Рубен Невеш.

🇵🇹 Жоау Моутиньо.

🇵🇹 Бруно Жордау.

🇵🇹 Педро Нету.

🇵🇹 Даниэль Поденсе.

🇵🇹 Франсишку Тринкау (арендован у «Барсы» этим летом).

🇵🇹 Фабио Силва.