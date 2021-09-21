«Вулверхэмптон» первым в АПЛ основал музыкальный лейбл. Туда пришли продюсеры Rolling Stones и J. Cole, показать им свой трек могут все

«Вулверхэмптон» объявил, что станет первым клубом Великобритании, у которого будет свой музыкальный лейбл – Wolves Records.

Клуб делает это не самостоятельно, а совместно с ADA – это дистрибьюторская компания Warner Music Group, которая специализируется на независимых лейблах. В 2021 году эта компания пришла и в Россию. Она занимается выпуском музыки певицы Ольги Кормухиной, группы Gorky Park и композитора Альфреда Шнитке.

Как вообще в этом будет замешан футбольный клуб? «Вулверхэмптон» предлагает загрузить на сайт свой трек. Пока что клуб сосредоточен на музыкантах из графства Уэст-Мидленс, но глобально цель – подписывать артистов со всего мира.

Раньше такой эксперимент со своим лейблом был только у «Марселя». В начале пандемии клуб запустил OM Records, тоже совместно с крупной компанией. Заработанные с музыки (в основном это хип-хоп) деньги клуб передает благотворительным организациям.