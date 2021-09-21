«Вулверхэмптон» первым в АПЛ основал музыкальный лейбл. Туда пришли продюсеры Rolling Stones и J. Cole, показать им свой трек могут все
«Вулверхэмптон» объявил, что станет первым клубом Великобритании, у которого будет свой музыкальный лейбл – Wolves Records.
Клуб делает это не самостоятельно, а совместно с ADA – это дистрибьюторская компания Warner Music Group, которая специализируется на независимых лейблах. В 2021 году эта компания пришла и в Россию. Она занимается выпуском музыки певицы Ольги Кормухиной, группы Gorky Park и композитора Альфреда Шнитке.
Как вообще в этом будет замешан футбольный клуб? «Вулверхэмптон» предлагает загрузить на сайт свой трек. Пока что клуб сосредоточен на музыкантах из графства Уэст-Мидленс, но глобально цель – подписывать артистов со всего мира.
Раньше такой эксперимент со своим лейблом был только у «Марселя». В начале пандемии клуб запустил OM Records, тоже совместно с крупной компанией. Заработанные с музыки (в основном это хип-хоп) деньги клуб передает благотворительным организациям.
«Вулверхэмптону» будет помогать продюсер S-X, который работал с известными рэперами: Lil Wayne, Childish Gambino, Chance the Rapper, Skepta, J. Cole.
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S-X рассказал в интервью «Вулверхэмптону», почему ему интересен проект: «Рад здесь работать, потому что этот город близок моему сердцу, «Вулверхэмптон» – мой клуб, который первым рискнул продвигать музыкантов таким захватывающим способом. Хочется поскорее открыть новые таланты и подписать на лейбл первых артистов».
Другим музыкальным консультантом клуба будет Питер Радж – менеджер, который занимался делами групп Rolling Stones и The Who. Радж с детства болеет за «Вулверхэмптон», поэтому очень рад, что клуб теперь еще занимается и музыкой:
«Впервые на стадионе я побывал в 1951 году, тогда я сидел на плечах своего дяди – и так началась мой любовь к клубу, который для меня очень важная часть жизни. Футбол и музыка – это универсальный язык. В любой точке мира вы увидите футболку с The Beatles или Бекхэмом. Футболисты и музыканты имеют много общего в плане влияния на западную культуру».
«Вулверхэмптон» поможет музыкантам не только работой известных продюсеров. Клуб будет продвигать музыку со своего лейбла на домашних матчах и в социальных сетях.
Зачем это вообще футбольному клубу? Директор лейбла Рики Хилл говорит, что «Вулверхэмптону» интересно попасть в мировую музыкальную индустрию и продвигать клубный бренд, который не только про футбол.
Клуб для этой концепции движется в разные стороны. Например, представлял свою линию одежды в Шанхае и подписал контракт с одной из старейших кибеспортивных команд мира Evil Geniuses.