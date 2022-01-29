Адама Траоре вернулся в «Барселону». Клуб взял его в аренду у «Вулверхэмптона»

Адама Траоре будет выступать за «Барселону» до 30 июня 2022 года. В сделке есть возможность выкупа. Презентация Траоре состоится 2 февраля.

В сезоне-2020/21 Адама Траоре провел 20 матчей в АПЛ за «Вулверхэмптон», в которых забил один гол. Траоре – воспитанник «Барселоны».

«Барселона», «Астон Вилла», «Мидлсбро», «Вулверхэмптон» – клубы, где выступал Адама Траоре. Ему 26 лет.

В 2013 году Траоре выходил за «Барселону» в матчах Примеры и Лиги чемпионов.