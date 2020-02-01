Карьера 24-летнего игрока: почти лучший юниор Франции, новичок клуба Бундеслиги, аренда во вторую лигу
Талант в молодом возрасте – это еще не гарантия успешной карьеры. Вот и Венсан Козьелло дебютировал в «Ницце» еще в сезоне-2014/15. Тогда Козьелло не было даже 20 лет, но его уже ставили в основу на матчи Лиги 1. Сезон-2015/16 вообще стал лучшим по статистике в карьере Козьелло – он отбегал в основе 35 матчей чемпионата, забил три гола и отдал шесть голевых пасов.
Тогда же наладились дела с приглашениями в сборную – Козьелло привлекали во французские команды разных возрастов. Его трансферная стоимость сразу влетела до 11 миллионов евро. Интерес «Милана», «Интера» и «Арсенала» был только одним из многих показателей большой перспективы. В сезоне-2015/16 Козьелло вообще претендовал на награду лучшему молодому игроку Лиги 1, но проиграл Усману Дембеле (сейчас в «Барселоне»).
Вместо дальнейшего прогресса Козьелло потерял в эффективности, но все равно нашел новый клуб: за 3 миллиона евро его купил «Кельн». Тогда это казалось шагом вперед, хотя Козьелло в прощальных словах писал о большой привязанности к «Ницце». В инстаграме Козьелло есть видео, которое идеально описывает всю его дальнейшую карьеру: долго готовился что-то сделать и прогрессировать, но потерял вообще все.
В Германии он просто потерялся.
- В Бундеслиге Козьелло отбегал за «Кельн» 12 матчей и даже забил один мяч. Только команда вылетела во второй дивизион через полгода после его подписания. Это сразу ударило по трансферной стоимости каждого из игроков и по их перспективам.
- В Бундеслиге-2 Козьелло даже не сразу заиграл в составе, а потом чаще выходил со скамейки. «У меня были тяжелые времена. Мой дедушка был на грани смерти, что очень сильно повлияло на меня. Мое состояние было далеким от хорошего», – рассказывал Козьелло.
- «Кельн» быстро поднялся в высший дивизион, а Козьелло так и не вернул уровень. В этом сезоне Бундеслиге Козьелло попадал в заявку на девять матчей, но провел их на скамейке запасных. Такая же ситуация и в двух кубковых играх, где соперниками «Кельна» были «Веэн» и «Саарбрюкен». Ноль минут за основу – проблема и повод для ухода.
Еще не забыли исходные данные? Напоминаем: парень играл в двух топ-чемпионатах и стоил 11 миллионов евро. Сейчас Козьелло 24 года – и этой зимой в его карьере случился необычный переход. В последний день трансферного окна Козьелло уехал в аренду в «Париж». Это совсем не «ПСЖ», а 19-я команда французской Лиги 2. Так низко Козьелло еще никогда не падал. Transfermarkt сейчас оценивает его только в 1,5 миллиона евро.
«Я соскучился по футболу», – интервью Козьелло с таким заголовком висит на официальном сайте «Парижа». Ситуацию для Козьелло немного скрашивает наличие в составе «Парижа» еще парочки известных игроков. Джонатан Питройпа зажигал на Кубке Африки в сборной Буркина-Фасо и тоже засветился в топ-лигах. Жереми Менез вообще принадлежал «Роме», «ПСЖ» и «Милану». Теперь все вместе они тусуются во второй лиге.