Карьера 24-летнего игрока: почти лучший юниор Франции, новичок клуба Бундеслиги, аренда во вторую лигу

Талант в молодом возрасте – это еще не гарантия успешной карьеры. Вот и Венсан Козьелло дебютировал в «Ницце» еще в сезоне-2014/15. Тогда Козьелло не было даже 20 лет, но его уже ставили в основу на матчи Лиги 1. Сезон-2015/16 вообще стал лучшим по статистике в карьере Козьелло – он отбегал в основе 35 матчей чемпионата, забил три гола и отдал шесть голевых пасов.

Тогда же наладились дела с приглашениями в сборную – Козьелло привлекали во французские команды разных возрастов. Его трансферная стоимость сразу влетела до 11 миллионов евро. Интерес «Милана», «Интера» и «Арсенала» был только одним из многих показателей большой перспективы. В сезоне-2015/16 Козьелло вообще претендовал на награду лучшему молодому игроку Лиги 1, но проиграл Усману Дембеле (сейчас в «Барселоне»).

Вместо дальнейшего прогресса Козьелло потерял в эффективности, но все равно нашел новый клуб: за 3 миллиона евро его купил «Кельн». Тогда это казалось шагом вперед, хотя Козьелло в прощальных словах писал о большой привязанности к «Ницце». В инстаграме Козьелло есть видео, которое идеально описывает всю его дальнейшую карьеру: долго готовился что-то сделать и прогрессировать, но потерял вообще все.