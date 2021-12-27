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«Лион» и «Париж» исключены из Кубка Франции из-за беспорядков. Зрители устроили драку и выбежали на поле
#Кубок Франции
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Карьера 24-летнего игрока: почти лучший юниор Франции, новичок клуба Бундеслиги, аренда во вторую лигу
#Венсан Козьелло
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