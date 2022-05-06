«Ницца» – «Нант», финал Кубка Франции. Обзор, прогноз и ставки на матч: 7 мая
Во Франции чемпионат выиграл «ПСЖ», но обладатель Кубка Франции пока неизвестен. И на этот раз трофей разыграют пятая и девятая команды лиги – «Ницца» и «Нант».
- Игра состоится 7 мая.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- Победа «Ниццы» в основное время оценивается Winline коэффициентом 2,11. Успех «Нанта» – 3,6. Если в матче будет забито меньше трех голов за 90 минут, сыграет коэффициент 1,74.
«Ницца» с марта по апрель не выигрывала в четырех матчах, но в следующих четырех победила трижды – все победы были с минимальным счетом (2:1, 1:0 и 1:0).
«Нант» в последних шести играх уступил лишь однажды. В них регулярно забивали обе команды. В последних трех регулярно проходила ставка ТБ3,5 – «Нант» сыграл 2:3, 5:3 и 2:2.
В чемпионате «Ницца» претендует на попадание в зону Лиги чемпионов – она отстает на два очка от третьего места. «Нант» уже не может рассчитывать на еврокубки через чемпионат, а победа в финале Кубка позволит пройти в группу Лиги Европы напрямую.
Команды уже сыграли между собой дважды в чемпионате в этом сезоне. Оба раза победила «Ницца» – 2:0 и 2:1. «Ницца» удачнее играет против «Нанта» в последнее время – за предыдущие шесть лет она лишь раз уступила в 11 матчах, а выиграла семь.