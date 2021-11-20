Навас удалился в матче против «Нанта». Вышел вратарь, который не играл семь месяцев

«ПСЖ» играет против «Нанта» в матче 14-го тура Лиги 1. На 65-й минуте вратарь Кейлор Навас получил прямую красную карточку за фол.

«ПСЖ» выпустил на поле вратаря Серхио Рико, который вышел вместо Неймара. Из-за болезни в заявку не попал голкипер Джанлуиджи Доннарумма.

Рико не играл в официальных матчах семь месяцев подряд. Последнюю игру в Лиге 1 он провел в апреле-2021. Тогда он вышел против «Сент-Этьена» и пропустил два гола.