Кейлор Навас
Лига 1
Серхио Рико
ПСЖ
Нант
Навас удалился в матче против «Нанта». Вышел вратарь, который не играл семь месяцев
3 часа назад
«ПСЖ» играет против «Нанта» в матче 14-го тура Лиги 1. На 65-й минуте вратарь Кейлор Навас получил прямую красную карточку за фол.
«ПСЖ» выпустил на поле вратаря Серхио Рико, который вышел вместо Неймара. Из-за болезни в заявку не попал голкипер Джанлуиджи Доннарумма.
Рико не играл в официальных матчах семь месяцев подряд. Последнюю игру в Лиге 1 он провел в апреле-2021. Тогда он вышел против «Сент-Этьена» и пропустил два гола.
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