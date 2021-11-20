Месси забил первый гол в Лиге 1. Он не забивал пять матчей подряд

«ПСЖ» играет с «Нантом» в матче 14-го тура Лиги 1. Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе.

На 87-й минуте Месси забил гол. Это его первый мяч в Лиге 1 после перехода в «ПСЖ». Он не забивал пять матчей подряд.

Дебютный гол за «ПСЖ» Месси забил в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В этом сезоне он забил три мяча в ЛЧ.

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