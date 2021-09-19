Александр Головин
Лига 1
Ницца
Монако
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#Александр Головин #Лига 1 #Монако #Ницца

Головин забил в ворота «Ниццы». Так команда пропустила впервые в сезоне

час назад

Александр Головинавтор гола в игре «Монако» и «Ниццы». Это матч пятого тура Лиги 1. Головин забил с передачи Желсона Мартинша.

Это первый гол Головина в этом сезоне Лиги 1. До этого он выходил на поле еще в трех матчах чемпионата. «Ницца» пропустила впервые в сезоне. Перед игрой с «Монако» она имела разницу мячей 10:0.

Головин получил травму во время паузы на игры сборных. Поэтому игра против «Ниццы» стала для него первой за клуб в сентябре.

Матч завершен
Ницца
Ницца
Делор 52
Будауи 73
2:2
Матч завершен
Монако
Монако
Головин 39
Бен-Йеддер 77
Источник:
Гол.ру
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Головин постоянно травмируется: за 3,5 года уже десять повреждений (но серьезное только одно)
Три года Головина в «Монако» – три удаления. Но фолить он стал реже, а в Лиге 1 красные раздаются почти в каждом туре
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