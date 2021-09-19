Головин забил в ворота «Ниццы». Так команда пропустила впервые в сезоне

Александр Головин – автор гола в игре «Монако» и «Ниццы». Это матч пятого тура Лиги 1. Головин забил с передачи Желсона Мартинша.

Это первый гол Головина в этом сезоне Лиги 1. До этого он выходил на поле еще в трех матчах чемпионата. «Ницца» пропустила впервые в сезоне. Перед игрой с «Монако» она имела разницу мячей 10:0.

Головин получил травму во время паузы на игры сборных. Поэтому игра против «Ниццы» стала для него первой за клуб в сентябре.