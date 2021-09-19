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Лига 1
Ницца VS Монако
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Ницца - Монако: 19 сентября 2021 смотреть онлайн
Ницца
Ницца
-:-
Ницца - Монако: 19 сентября 2021 смотреть онлайн
Монако
Монако
Лига 1, 6 тур
Лига 1,
6 тур
Франция
19 сент. 2021, -:- МСК
19.09.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Ницца
мин
18
William Saliba
William Saliba
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
13
Камара
Ассан Камара
20
Аталь
Юсеф Аталь
25
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
28
Будауи
Хишам Будауи
22
Лопеш
Рони Лопеш
9
Дольберг
Каспер Дольберг
11
Гуири
Амин Гуири
Запасные
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
-
23
Лотомба
Жордан Лотомба
-
24
Пельмар
Анди Пельмар
-
5
Данильюк
Флавьюс Данильюк
-
3
Бамбу
Робсон Бамбу
-
6
Шнейдерлен
Морган Шнейдерлен
-
34
Вад
Поль Вад
-
14
Ндой
Дан Ндой
-
33
Malik Sellouki
Malik Sellouki
-
Главный тренер
Адриан Урся
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Энрике
Каю Энрике
3
Марипан
Гильермо Марипан
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
8
Чуамени
Орельен Чуамени
22
Фофана
Юссуф Фофана
17
Головин
Александр Головин
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
30
Манноне
Вито Манноне
-
26
Агилар
Рубен Агилар
-
20
Дисаси
Аксель Дисаси
-
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
13
Геббельс
Виллем Геббельс
-
27
Дьятта
Крепин Дьятта
-
36
Матацо
Элиот Матацо
-
19
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
-
Главный тренер
Нико Ковач
Прошлые матчи
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
Ницца
0 : 2
Монако
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
Ницца
0
Монако
2
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Монако
2 : 1
Ницца
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Монако
2
Ницца
1
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 2
Монако
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Ницца
1
Монако
2
07.03.2020
07 марта 2020
сб
22:00
Ницца
2 : 1
Монако
07.03.2020
07 марта 2020
сб
22:00
Ницца
2
Монако
1
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Монако
3 : 1
Ницца
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Монако
3
Ницца
1
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Ницца
2 : 0
Монако
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Ницца
2
Монако
0
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
Монако
1 : 1
Ницца
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
Монако
1
Ницца
1
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
23:00
Монако
2 : 2
Ницца
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
23:00
Монако
2
Ницца
2
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
18:00
Ницца
4 : 0
Монако
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
18:00
Ницца
4
Монако
0
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
19:00
Монако
3 : 0
Ницца
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
19:00
Монако
3
Ницца
0
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
Ницца
4 : 0
Монако
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
Ницца
4
Монако
0
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
16:00
Монако
1 : 0
Ницца
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
16:00
Монако
1
Ницца
0
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
22:00
Ницца
1 : 2
Монако
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
22:00
Ницца
1
Монако
2
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:30
Ницца
0 : 1
Монако
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:30
Ницца
0
Монако
1
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
15:00
Монако
0 : 1
Ницца
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
15:00
Монако
0
Ницца
1
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
15:00
Монако
1 : 0
Ницца
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
15:00
Монако
1
Ницца
0
12.02.2014
12 февр. 2014
ср
22:55
Ницца
0 : 1
Монако
12.02.2014
12 февр. 2014
ср
22:55
Ницца
0
Монако
1
03.12.2013
03 дек. 2013
вт
22:59
Ницца
0 : 3
Монако
03.12.2013
03 дек. 2013
вт
22:59
Ницца
0
Монако
3
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
Ницца
3 : 2
Монако
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
Ницца
3
Монако
2
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Монако
1 : 1
Ницца
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Монако
1
Ницца
1
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Новости
Массовая драка «Монако» и «Лиона». Четыре удаления и минус клуб в чемпионской гонке
#Лига 1
03 мая, 13:25
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
Лучший вратарь Европы по отражению ударов − ноунейм из «Ниццы». Почему это не делает его просто лучшим вратарем Европы
#Вальтер Бенитес
08 января, 17:00
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
#Александр Головин
07 января, 16:16
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Хабиб назвал президента Франции тварью. Это часть большого острого спора вокруг ислама, который уже везде
#Хабиб Нурмагомедов
30 октября 2020, 17:25
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
#
Новости матча
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
Головин забил гол и сделал ассист за 29 минут матча против «Ренна»
16 мая, 22:36
Головин забил в полуфинале Кубка Франции. «Монако» разгромно победил
14 мая, 00:02
Головин заразился коронавирусом и ушел на карантин
27 апреля, 16:13
«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00