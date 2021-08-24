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#Марсель #Лига 1 #Ницца

На стадионе «Ниццы» временно закроют фанатскую трибуну из-за драки болельщиков с игроками «Марселя»

2 часа назад

Префектура региона Приморских Альп вынесла первые решения после драки на матче «Ниццы» и «Марселя».

  1. Южная трибуна «Альянц Риверы» будет закрыта на ближайшие четыре домашних матча «Ниццы».
  2. Перед южной трибуной протянут защитную сетку, отделяющую болельщиков от поля.
  3. Участникам драки запретят вход на стадион. Пока конкретные имена неизвестны, их устанавливает полиция.
  4. Защиту гостевой трибуны усилят, чтобы снизить провокации фанатов и вероятность нападения на них.

В сообщении префектуры говорится, что это не все санкции, которые примут по итогам матча. Пока речь идет только о «немедленных решениях». Расследование произошедшего продолжается, французская лига еще не объявляла о своих санкциях.

  • Драка произошла во время дерби чемпионата Франции 22 августа. «Марсель» и «Ницца» – принципиальные соперники, поскольку обе команды базируются на юге Франции.
  • Драка началась после того, как болельщики «Ниццы» бросили бутылку в игрока «Марселя». Тот бросил ее обратно на трибуну, и после этого фанаты выбежали на поле.
  • В потасовке участвовали несколько игроков «Марселя», «Ниццы», а также тренеры. В итоге «Марсель» отказался возобновлять игру. По правилам Лиги 1 ему грозит техническое поражение, но итогового решения пока нет.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт префектуры Приморских Альп
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