На стадионе «Ниццы» временно закроют фанатскую трибуну из-за драки болельщиков с игроками «Марселя»

Префектура региона Приморских Альп вынесла первые решения после драки на матче «Ниццы» и «Марселя».

Южная трибуна «Альянц Риверы» будет закрыта на ближайшие четыре домашних матча «Ниццы». Перед южной трибуной протянут защитную сетку, отделяющую болельщиков от поля. Участникам драки запретят вход на стадион. Пока конкретные имена неизвестны, их устанавливает полиция. Защиту гостевой трибуны усилят, чтобы снизить провокации фанатов и вероятность нападения на них.

В сообщении префектуры говорится, что это не все санкции, которые примут по итогам матча. Пока речь идет только о «немедленных решениях». Расследование произошедшего продолжается, французская лига еще не объявляла о своих санкциях.