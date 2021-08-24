Марсель
Лига 1
Ницца
На стадионе «Ниццы» временно закроют фанатскую трибуну из-за драки болельщиков с игроками «Марселя»
2 часа назад
Префектура региона Приморских Альп вынесла первые решения после драки на матче «Ниццы» и «Марселя».
- Южная трибуна «Альянц Риверы» будет закрыта на ближайшие четыре домашних матча «Ниццы».
- Перед южной трибуной протянут защитную сетку, отделяющую болельщиков от поля.
- Участникам драки запретят вход на стадион. Пока конкретные имена неизвестны, их устанавливает полиция.
- Защиту гостевой трибуны усилят, чтобы снизить провокации фанатов и вероятность нападения на них.
В сообщении префектуры говорится, что это не все санкции, которые примут по итогам матча. Пока речь идет только о «немедленных решениях». Расследование произошедшего продолжается, французская лига еще не объявляла о своих санкциях.
- Драка произошла во время дерби чемпионата Франции 22 августа. «Марсель» и «Ницца» – принципиальные соперники, поскольку обе команды базируются на юге Франции.
- Драка началась после того, как болельщики «Ниццы» бросили бутылку в игрока «Марселя». Тот бросил ее обратно на трибуну, и после этого фанаты выбежали на поле.
- В потасовке участвовали несколько игроков «Марселя», «Ниццы», а также тренеры. В итоге «Марсель» отказался возобновлять игру. По правилам Лиги 1 ему грозит техническое поражение, но итогового решения пока нет.
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