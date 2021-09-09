Матч «Ниццы» и «Марселя» будет переигран на нейтральном поле и без фанатов. В прошлый раз его прервали фанаты, выбежавшие на поле

22 августа в матче третьего тура Лиги 1 «Марсель» приехал в гости к «Ницце». Но сама игра была сорвана.

Во втором тайме фанаты «Ниццы» запустили бутылку в Димитри Пайета. Он выкинул ее на трибуны, а несколько футболистов «Марселя» прибежали к нему и отвечали фанатов – в результате они выбежали на поле и даже добрались до игроков «Марселя».

«Марсель» тогда всем составом ушел в раздевалку и отказался продолжать матч. А 8 сентября дисциплинарная комиссия рассмотрела этот инцидент. Решения: