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#Лига 1 #Марсель #Ницца

Матч «Ниццы» и «Марселя» будет переигран на нейтральном поле и без фанатов. В прошлый раз его прервали фанаты, выбежавшие на поле

12 часов назад

22 августа в матче третьего тура Лиги 1 «Марсель» приехал в гости к «Ницце». Но сама игра была сорвана.

Во втором тайме фанаты «Ниццы» запустили бутылку в Димитри Пайета. Он выкинул ее на трибуны, а несколько футболистов «Марселя» прибежали к нему и отвечали фанатов – в результате они выбежали на поле и даже добрались до игроков «Марселя».

«Марсель» тогда всем составом ушел в раздевалку и отказался продолжать матч. А 8 сентября дисциплинарная комиссия рассмотрела этот инцидент. Решения:

  • Матч перенесен на нейтральное поле.
  • Он состоится без фанатов.
  • Димитри Пайет дисквалифицирован на один матч.
  • Альваро Гонсалес дисквалифицирован на два матча.
  • Физиотерапевт «Марселя» Пабло Фернандес отстранен от футбольной деятельности до 30 июня 2022 года.
  • С «Ниццы» снято два очка. Одно – условно.
  • Следующие три домашних матча «Ницца» проведет без зрителей.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт Лиги 1
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