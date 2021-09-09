Лига 1
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Матч «Ниццы» и «Марселя» будет переигран на нейтральном поле и без фанатов. В прошлый раз его прервали фанаты, выбежавшие на поле
12 часов назад
22 августа в матче третьего тура Лиги 1 «Марсель» приехал в гости к «Ницце». Но сама игра была сорвана.
Во втором тайме фанаты «Ниццы» запустили бутылку в Димитри Пайета. Он выкинул ее на трибуны, а несколько футболистов «Марселя» прибежали к нему и отвечали фанатов – в результате они выбежали на поле и даже добрались до игроков «Марселя».
«Марсель» тогда всем составом ушел в раздевалку и отказался продолжать матч. А 8 сентября дисциплинарная комиссия рассмотрела этот инцидент. Решения:
- Матч перенесен на нейтральное поле.
- Он состоится без фанатов.
- Димитри Пайет дисквалифицирован на один матч.
- Альваро Гонсалес дисквалифицирован на два матча.
- Физиотерапевт «Марселя» Пабло Фернандес отстранен от футбольной деятельности до 30 июня 2022 года.
- С «Ниццы» снято два очка. Одно – условно.
- Следующие три домашних матча «Ницца» проведет без зрителей.
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