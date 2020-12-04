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Франция потеряла две команды в еврокубках за тур до конца группового этапа
04 декабря, 11:43
Пока что из топ-5 лиг только у Франции есть вылетевшие команды в группах. Сразу две – «Ренн» и «Ницца».
По итогам пяти туров:
🇫🇷✅ «Лилль» – вышел из группы ЛЕ.
🇫🇷🔔 «ПСЖ» идет вторым в группе ЛЧ, решающий матч – следующий.
🇫🇷🔔 «Марсель» – последний в группе, но претендует на место в ЛЕ.
🇫🇷❌ «Ренн» – досрочно четвертый в группе ЛЧ.
🇫🇷❌ «Ницца» – досрочно вылетела из ЛЕ.
Ранее:
🇫🇷❌ «Реймс» не вышел в групповой этап ЛЕ, проиграв в квалификации «Фехервару».
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