Франция потеряла две команды в еврокубках за тур до конца группового этапа

Пока что из топ-5 лиг только у Франции есть вылетевшие команды в группах. Сразу две – «Ренн» и «Ницца».

По итогам пяти туров:

🇫🇷✅ «Лилль» – вышел из группы ЛЕ.

🇫🇷🔔 «ПСЖ» идет вторым в группе ЛЧ, решающий матч – следующий.

🇫🇷🔔 «Марсель» – последний в группе, но претендует на место в ЛЕ.

🇫🇷❌ «Ренн» – досрочно четвертый в группе ЛЧ.

🇫🇷❌ «Ницца» – досрочно вылетела из ЛЕ.

Ранее:

🇫🇷❌ «Реймс» не вышел в групповой этап ЛЕ, проиграв в квалификации «Фехервару».