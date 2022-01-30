Мэйсон Гринвуд
АПЛ
Манчестер Юнайтед
«МЮ» отстранил Гринвуда от тренировок и матчей. Девушка обвинила его в насилии
44 минуты назад
Журналист Саймон Стоун опубликовал ответ «МЮ»: «Мэйсон Гринвуд не вернется к тренировкам и матчам до особого распоряжения».
30 января девушка Гарриет Робсон обвинила его в насилии. Она показала побои и опубликовала аудиозаписи, где Гринвуд принуждает ее к сексу.
В сезоне-2021/22 Гринвуд сыграл 18 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов и сделал ассист. В среднем он проводил на поле 71 минуту.
Фанаты «МЮ» признавали Гринвуда лучшим игроком августа.
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