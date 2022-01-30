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#Мэйсон Гринвуд #АПЛ #Манчестер Юнайтед

«МЮ» отстранил Гринвуда от тренировок и матчей. Девушка обвинила его в насилии

44 минуты назад

www.imago-images.de/Global Look Press

Журналист Саймон Стоун опубликовал ответ «МЮ»: «Мэйсон Гринвуд не вернется к тренировкам и матчам до особого распоряжения».

30 января девушка Гарриет Робсон обвинила его в насилии. Она показала побои и опубликовала аудиозаписи, где Гринвуд принуждает ее к сексу.

В сезоне-2021/22 Гринвуд сыграл 18 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов и сделал ассист. В среднем он проводил на поле 71 минуту.

Фанаты «МЮ» признавали Гринвуда лучшим игроком августа.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Саймона Стоуна
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