«МЮ» отстранил Гринвуда от тренировок и матчей. Девушка обвинила его в насилии

Журналист Саймон Стоун опубликовал ответ «МЮ»: «Мэйсон Гринвуд не вернется к тренировкам и матчам до особого распоряжения».

30 января девушка Гарриет Робсон обвинила его в насилии. Она показала побои и опубликовала аудиозаписи, где Гринвуд принуждает ее к сексу.

В сезоне-2021/22 Гринвуд сыграл 18 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов и сделал ассист. В среднем он проводил на поле 71 минуту.

Фанаты «МЮ» признавали Гринвуда лучшим игроком августа.