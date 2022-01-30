Мэйсон Гринвуд
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Игрок «МЮ» Гринвуд задержан полицией. Он арестован по подозрению в изнасиловании и нападении
9 минут назад
Полиция Манчестера рассказала о задержании Мэйсона Гринвуда. Ее заявление опубликовал ESPN.
Полиция подтвердила арест Гринвуда и рассказала, что он останется под стражей для допроса. Расследование продолжается – до его завершения Гринвуд не будет выпущен.
К этому привела ситуация с фотографиями и видео в инстаграме Гарриет Робсон. Девушка опубликовала фотографии с синяками и аудиозаписи.
Мэйсон Гринвуд – 20-летний футболист «МЮ».
«МЮ» отстранил Гринвуда от тренировок и матчей. Девушка обвинила его в насилии
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