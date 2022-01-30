Игрок «МЮ» Гринвуд задержан полицией. Он арестован по подозрению в изнасиловании и нападении

Полиция Манчестера рассказала о задержании Мэйсона Гринвуда. Ее заявление опубликовал ESPN.

Полиция подтвердила арест Гринвуда и рассказала, что он останется под стражей для допроса. Расследование продолжается – до его завершения Гринвуд не будет выпущен.

К этому привела ситуация с фотографиями и видео в инстаграме Гарриет Робсон. Девушка опубликовала фотографии с синяками и аудиозаписи.

Мэйсон Гринвуд – 20-летний футболист «МЮ».

«МЮ» отстранил Гринвуда от тренировок и матчей. Девушка обвинила его в насилии