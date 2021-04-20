Вдова Кобе Брайанта не продлила контракт с Nike после смерти мужа. Возможно соглашение с другим брендом

НоВанесса Брайант, вдова Кобе Брайанта и его наследница, отказалась от сделки с Nike. Информация официальная, ее подтвердили ESPN обе стороны.

Nike: «Хотя наши договорные отношения закончились, он остается глубоко любимым членом семьи Nike».

Ванесса Брайант: «Я всегда буду надеяться, что поклонники Кобе смогут получать и носить его изделия. Я буду продолжать бороться за это. Продукция Кобе раскупается за секунды. Этим все сказано».

Источник ESPN утверждает, что Nike предлагал Ванессе Брайант продление контракта, но она отказалась. Почему именно это произошло, неизвестно. Издание пишет, что еще при жизни Брайанта не устраивало, как Nike ограничивает доступность его товаров.

Сейчас в заявлении Ванессы Брайант сказано только, что она рассчитывала на пожизненное соглашение с Nike, которое «отражало бы наследие мужа». Подобные пожизненные соглашения Nike заключал с Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.

Последний контракт Брайанта и Nike заключен в 2016 году после завершения его игровой карьеры. Он сотрудничал с брендом с 2003 года и был одним из наиболее популярных баскетболистов, работавших с Nike.

Брайант выпустил 11 фирменных моделей кроссовок в личной линейке Nike Kobe. В конце 2000-х Брайант ввел моду на низкие кроссовки, которые по-прежнему остаются популярными в НБА.

В декабре 2019 года он планировал создание собственного бренда после окончания соглашения с Nike, утверждает ESPN. Но в январе 2020-го он погиб в авиакатастрофе.

Вероятно, теперь Nike приостановит выпуск продукции из линейки Брайанта. The Athletic допускает, что Ванесса Брайант все же заключит контракт с Nike или возобновит выпуск в партнерстве с другой компанией.