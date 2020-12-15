АПЛ
Футбол
коронавирус
Арсенал
Фулхэм
Вест Хэм
Стадионы в Лондоне снова закрыты для фанатов из-за коронавируса
15 декабря, 11:28
Фанаты временно возвращались на английские стадионы. 2 декабря завершилась национальная изоляция. Дальше – возможный допуск до двух тысяч болельщиков на каждую игру.
Рост числа заболевших коронавирусом привел к новой фазе ограничений. BBC пишет, что под нее попадают футбол, дартс и регби. Матчи пройдут без зрителей. Страна переходит на третий уровень борьбы с коронавирусом.
«Арсенал» тоже объявил об этом в твиттере: «С грустью подтверждаем, что не сможем приветствовать зрителей на игре АПЛ против «Саутгемптона» 16 декабря».
«Вест Хэм» рассказал, что фанатам нельзя присутствовать на игре с «Кристал Пэлас».
Такую же информацию дал «Фулхэм»:
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые