Стадионы в Лондоне снова закрыты для фанатов из-за коронавируса

Фанаты временно возвращались на английские стадионы. 2 декабря завершилась национальная изоляция. Дальше – возможный допуск до двух тысяч болельщиков на каждую игру.

Реальность-2020. В одном фото

Рост числа заболевших коронавирусом привел к новой фазе ограничений. BBC пишет, что под нее попадают футбол, дартс и регби. Матчи пройдут без зрителей. Страна переходит на третий уровень борьбы с коронавирусом.

«Арсенал» тоже объявил об этом в твиттере: «С грустью подтверждаем, что не сможем приветствовать зрителей на игре АПЛ против «Саутгемптона» 16 декабря».