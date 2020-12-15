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#АПЛ #Футбол #коронавирус #Арсенал #Вест Хэм #Фулхэм

Стадионы в Лондоне снова закрыты для фанатов из-за коронавируса

15 декабря, 11:28

Фанаты временно возвращались на английские стадионы. 2 декабря завершилась национальная изоляция. Дальше – возможный допуск до двух тысяч болельщиков на каждую игру.

Реальность-2020. В одном фото

Рост числа заболевших коронавирусом привел к новой фазе ограничений. BBC пишет, что под нее попадают футбол, дартс и регби. Матчи пройдут без зрителей. Страна переходит на третий уровень борьбы с коронавирусом.

«Арсенал» тоже объявил об этом в твиттере: «С грустью подтверждаем, что не сможем приветствовать зрителей на игре АПЛ против «Саутгемптона» 16 декабря».

«Вест Хэм» рассказал, что фанатам нельзя присутствовать на игре с «Кристал Пэлас».

Такую же информацию дал «Фулхэм»:

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