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#коронавирус #Футбол #АПЛ #Тоттенхэм #Фулхэм

В «Фулхэме» случилась вспышка коронавируса. Игра с «Тоттенхэмом» перенесена

час назад

Кадр с матча «Фулхэма» и «Астон Виллы».

www.imago-images.de/Global Look Press

30 декабря планировалась игра «Тоттенхэма» и «Фулхэма». У гостевой команды случилась вспышка коронавируса. Болеют игроки и сотрудники клуба. АПЛ перенесла игру после консультации на совете лиги.

«Фулхэм» не прописывает официальное число заболевших людей. Известно, что у многих проявились симптомы в день матча с «Тоттенхэмом». Ранее из-за вспышки коронавируса у «Ман Сити» была перенесена игра с участием «Эвертона».

АПЛ опровергает возможность других переносов: «При небольшом количестве положительных тестов в большинстве клубов Премьер-лига по-прежнему полностью доверяет своим протоколам безопасности. Поэтому есть возможность проводить матчи в соответствии с графиком».

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