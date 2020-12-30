В «Фулхэме» случилась вспышка коронавируса. Игра с «Тоттенхэмом» перенесена

30 декабря планировалась игра «Тоттенхэма» и «Фулхэма». У гостевой команды случилась вспышка коронавируса. Болеют игроки и сотрудники клуба. АПЛ перенесла игру после консультации на совете лиги.

«Фулхэм» не прописывает официальное число заболевших людей. Известно, что у многих проявились симптомы в день матча с «Тоттенхэмом». Ранее из-за вспышки коронавируса у «Ман Сити» была перенесена игра с участием «Эвертона».

АПЛ опровергает возможность других переносов: «При небольшом количестве положительных тестов в большинстве клубов Премьер-лига по-прежнему полностью доверяет своим протоколам безопасности. Поэтому есть возможность проводить матчи в соответствии с графиком».