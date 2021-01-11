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#АПЛ #Футбол #Тоттенхэм #Челси #Астон Вилла #Эвертон #Фулхэм

АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» – сыграет с «Фулхэмом» вместо «Астон Виллы»

41 минуту назад

АПЛ объявила о переносе матчей в чемпионате:

Ранее «Астон Вилла» сыграла в Кубке Англии против «Ливерпуля» молодежным составом из-за коронавируса.

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