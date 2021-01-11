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АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» – сыграет с «Фулхэмом» вместо «Астон Виллы»
41 минуту назад
АПЛ объявила о переносе матчей в чемпионате:
- Матч «Астон Вилла» – «Тоттенхэм» был намечен на 13 января, но перенесен на неопределенный срок.
- 13 января «Тоттенхэм» вместо этого примет «Фулхэм» (в конце декабря эта игра не состоялась из-за коронавируса).
- Матч «Фулхэм» – «Челси» сдвинут с 15 на 16 января.
- Матч «Астон Вилла» – «Эвертон» пройдет не 16, а 17 января.
Ранее «Астон Вилла» сыграла в Кубке Англии против «Ливерпуля» молодежным составом из-за коронавируса.
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