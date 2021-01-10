В детстве пацану из «Шеффилда» сказали, что он не сможет ходить. Сейчас он дебютировал за основу – отец смотрел и плакал
«Шеффилд Уэнсдей» в матче третьего раунда Кубка Англии обыграл «Эксетер» – 2:0. Главная драма этой встречи – дебют 18-летнего защитника Деклана Томпсона.
Почему драма – когда Томпсону было пять лет, врачи диагностировали у него болезнь Пертеса. Это заболевание бедренной кости, основанное на нарушении кровообращения. Очень часто оно приводит к некрозу.
Томпсон полтора года провел в инвалидной коляске. Первое время врачи даже не говорили о том, что мальчик в будущем будет самостоятельно передвигаться.
Все это время родители ухаживали за маленьким сыном – оплачивали ему лечение, возили на физиотерапию. Когда Деклану Топсону было восемь, здоровье начало приходить в норму – и отец сразу же записал его в академию «Шеффилда Уэнсдей».
Ли Томпсон (отец парня) – бывший футболист. Начинал карьеру в «Шеффилд Юнайтед», но на самый высокий уровень не пробился – наиграл более 100 матчей за «Бостон» и в 26 лет завершил карьеру. Сейчас работает помощником главного тренера в «Стоксбридже».
Ли Томпсон лично тренировал сына. Следил за его выздоровлением и регулярно общался с врачами из академии «Уэнсдей» по поводу его состояния. Когда Деклан подписал первый профессиональный контракт с «Шеффилдом», семье стало легче морально.
Ли Томпсон говорил:
«Я просто не верил, когда Деклан сказал мне, что клуб предлагает ему контракт. Нет, я знаю, что мой сын классно играет в футбол. Но мы прошли через огромные трудности. Это оставило большой отпечаток на моей памяти».
Дебют Деклана Томпсона за основу «Шеффилда Уэнсдея» – персональный праздник для Томпсона-старшего. Когда его сын выходил на замену, он просто плакал от счастья.