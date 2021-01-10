В детстве пацану из «Шеффилда» сказали, что он не сможет ходить. Сейчас он дебютировал за основу – отец смотрел и плакал

«Шеффилд Уэнсдей» в матче третьего раунда Кубка Англии обыграл «Эксетер» – 2:0. Главная драма этой встречи – дебют 18-летнего защитника Деклана Томпсона.

Почему драма – когда Томпсону было пять лет, врачи диагностировали у него болезнь Пертеса. Это заболевание бедренной кости, основанное на нарушении кровообращения. Очень часто оно приводит к некрозу.

Томпсон полтора года провел в инвалидной коляске. Первое время врачи даже не говорили о том, что мальчик в будущем будет самостоятельно передвигаться.

Все это время родители ухаживали за маленьким сыном – оплачивали ему лечение, возили на физиотерапию. Когда Деклану Топсону было восемь, здоровье начало приходить в норму – и отец сразу же записал его в академию «Шеффилда Уэнсдей».

Ли Томпсон (отец парня) – бывший футболист. Начинал карьеру в «Шеффилд Юнайтед», но на самый высокий уровень не пробился – наиграл более 100 матчей за «Бостон» и в 26 лет завершил карьеру. Сейчас работает помощником главного тренера в «Стоксбридже».

Ли Томпсон лично тренировал сына. Следил за его выздоровлением и регулярно общался с врачами из академии «Уэнсдей» по поводу его состояния. Когда Деклан подписал первый профессиональный контракт с «Шеффилдом», семье стало легче морально.